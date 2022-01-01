В новогоднем обращении Зеленский назвал свою главную цель на посту президента

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2022 годом. Президент Украины заявил, какова его основная цель на посту главы государства.

В частности он говорил о завершении войны на Донбассе. Это случилось в новогоднюю ночь.

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Зеленский назвал свою цель на посту

Президент вспомнил, что, к сожалению, пока не закончили войну на Востоке нашего государства.

И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "Пока", потому что следующий год он точно будет лучше. Я уверен в этом. Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы,

– заявил президент.

Чтобы соседи – с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука

Зеленский также выразил желание, чтобы были нормальные соседи.

"Чтобы соседи в гости к нам с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья и чтобы они были настоящие, которые готовы сражаться за тебя не в твиттере, а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще – из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой. Ведь все мы – одна семья: и Донбасс, и Крым", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский сказал по-русски: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

И будет так, как должно быть! В Украине! Как в песне: "Одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема",

– подытожил президент.

Сказал, что всего этого хочет пожелать: "А мы для этого все сделаем! С Новым годом, дорогие украинцы!".

Основные тезисы новогоднего обращения Владимира Зеленского

Во время своего новогоднего поздравления Владимир Зеленский подытожил самое важное, что произошло в 2021 году. Президент Украины сделал это в компании украинцев, которые преданно работают для Украины в разных отраслях.

Зеленский также вспомнил, что в 2021 году по всему миру громко звучало, что Крым – это Украина: "Голосом не только Украины, но и 46 участниц крымской платформы".

Глава государства также напомнил, что Украина праздновала 30 годовщину Независимости, собрав в Киеве лидеров более 100 государств, как восторженно наблюдали за парадом украинской армии: "Нас наконец-то объединила не беда, а праздник".

Поздравление Президента Зеленского с Новым годом 2022 – смотрите видео