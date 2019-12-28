Новогодний подарок: гендиректор КБ "Южное" выписал себе 608 тысяч гривен премии

Генеральный директор госпредприятия "КБ "Южное" Александр Дегтярев получил 23 декабря премию в размере 608 тысяч гривен. Заработная плата Дегтярева в КБ "Южное" в 2018 году составила 5 509 203 гривен. Он занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Об этом свидетельствует декларация Дегтярева, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Интересно: Правительство назначило главе Администрации морских портов Украины 277 тысяч гривен зарплаты

Скриншот из декларации Дегтярева / НАПК Отметим, что в 2016 году Александр Дегтярев был освобожден от должности гендиректора КБ "Южное" по рекомендации Госфининспекции. Решение объяснялось "нарушением налогового законодательства". Позже суд вернул Дегтяреву должность гендиректора.