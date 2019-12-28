10:39
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Новогодний подарок: гендиректор КБ "Южное" выписал себе 608 тысяч гривен премии

      65 Читати новину українською
      Александр Дегтярев / espreso.tv

      Генеральный директор госпредприятия "КБ "Южное" Александр Дегтярев получил 23 декабря премию в размере 608 тысяч гривен. Заработная плата Дегтярева в КБ "Южное" в 2018 году составила 5 509 203 гривен. Он занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

      Об этом свидетельствует декларация Дегтярева, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

      Интересно: Правительство назначило главе Администрации морских портов Украины 277 тысяч гривен зарплаты


      Скриншот из декларации Дегтярева / НАПК

      Отметим, что в 2016 году Александр Дегтярев был освобожден от должности гендиректора КБ "Южное" по рекомендации Госфининспекции. Решение объяснялось "нарушением налогового законодательства".

      Позже суд вернул Дегтяреву должность гендиректора.

      Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
      сегодня
      18049
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины НАПК Зарплата е-декларирование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:04 Главные новости 27 декабря: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долга и авиакатастрофа в Алма
      Лія Бонавська 399
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 276
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      48
      сегодня , 08:10 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Катерина Степанова 337
      сегодня , 07:25 Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР
      Анастасія Кримова 953
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук