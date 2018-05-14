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Новоизбранный премьер Армении хочет более тесных военных связей с Россией

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Путин и Пашинян встретились в Сочи
Путин и Пашинян встретились в Сочи / ntv.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в российском Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Новоиспеченный лидер армянского правительства заявил, что хочет еще более тесно сотрудничать с Россией, в частности – в военно-технической области.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пришел к власти на прошлой неделе после мирной революции, заявил в понедельник президенту Владимиру Путину, что он выступает за более тесные политические и военные связи с Россией, пишет Reuters.

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Есть то, что не требует обсуждения, –  это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. Никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся также развивать наши отношения в военно-технической области,
–  отметил Пашинян.

Он также поблагодарил Путина за то, что "Россия приняла сбалансированную позицию во время внутреннего конфликта в его стране".

Добавим, что Никол Пашинян пожелал встретиться с Путиным фактически сразу после своего избрания премьер-министром Армении.

Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Элк" Николу Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства со второй попытки. Впервые его пытались выбрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.

 

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости Армении Никол Пашинян
Источник: 24 Канал
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