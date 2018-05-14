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Новообраний прем'єр Вірменії хоче тісніших військових зв'язків із Росією

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Путін та Пашинян зустрілися у Сочі
Путін та Пашинян зустрілися у Сочі / ntv.ru

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у російському Сочі зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. Новоспечений лідер вірменського уряду заявив, що хоче ще більш тісно співпрацювати із Росією, зокрема, – у військово-технічній галузі.

Новий прем'єр-міністр Вірменії Ніколь Пашинян, який прийшов до влади минулого тижня після мирної революції, заявив у понеділок президентові Володимиру Путіну, що він виступає за тісніші політичні та військові зв'язки з Росією, пише Reuters.

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Є те, що не потребує обговорення, – це союзницькі стратегічні відносини між Вірменією та Росією. Ніхто ніколи не ставив, і думаю, що не ставитиме під сумнів стратегічну важливість вірмено-російських відносин. Ми налаштовані й у нас є велика енергія дати новий імпульс нашим відносинам і в політичному, і в торгово-економічному сенсі. Сподіваємося також розвивати наші відносини у військово-технічній галузі,
– наголосив Пашинян.

Він також подякував Путіну за те, що "Росія прийняла збалансовану позицію під час внутрішнього конфлікту у його країні".

Додамо, що Нікол Пашинян забажав зустрітися із Путіним фактично відразу після свого обрання прем'єр-міністром Вірменії.

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Нікол Пашинян Новини Вірменії
Джерело: 24 Канал
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