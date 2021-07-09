Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский. Глава государства накануне встретился с чиновницей в Офисе Президента.
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Что президент сказал во время встречи
Он вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов на посту для создания успеха Ивано-Франковщины, уроженкой которой является Онищук.
Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу ОГА еще более эффективной,
– отметил Зеленский.
Он также озвучил чиновнице основные приоритеты в должности. Среди них – развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.
Что известно о Светлане Онищук
- Онищук родом из села Заболотов на Ивано-Франковщине. Родилась в 1984 году. Доктор наук по государственному управлению.
- Училась в Снятинском сельскохозяйственном техникуме по направлению "бухгалтерский учет". Выпустилась в 2002 году.
- Впоследствии получила образование и в Прикарпатском национальном университете имени Стефаника по направлению "правоведение".
- Свою карьеру Светлана Онищук начала в 2002 году – тогда она работала юридическим консультантом частной агрофирмы.
- С 2012 года сменила несколько должностей в Нацагентстве Украины по вопросам государственной службы, а также в его региональных подразделениях.
- В сентябре 2019 года заняла должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до своего назначения в июле 2021 года.