Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский. Глава государства накануне встретился с чиновницей в Офисе Президента.

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Что президент сказал во время встречи

Он вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов на посту для создания успеха Ивано-Франковщины, уроженкой которой является Онищук.

Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу ОГА еще более эффективной,

– отметил Зеленский.

Он также озвучил чиновнице основные приоритеты в должности. Среди них – развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Что известно о Светлане Онищук