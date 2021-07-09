Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський. Глава держави напередодні зустрівся з чиновницею в Офісі Президента.
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Що президент сказав під час зустрічі
Він вручив їй службове посвідчення й побажав успіхів на посаді задля створення успіху Івано-Франківщини, уродженкою якої є Онищук.
Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу ОДА ще ефективнішою,
– наголосив Зеленський.
Він також озвучив посадовиці основні пріоритети на посаді. Серед них – розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.
Що відомо про Світлану Онищук
- Онищук родом із селища Заболотів, що на Івано-Франківщині. Народилася у 1984 році. Доктор наук з державного управління.
- Навчалася у Снятинському сільськогосподарському технікумі за напрямом "бухгалтерський облік". Випустилася у 2002 році.
- Згодом здобула освіту й у Прикарпатському національному університеті імені Стефаника за напрямом "правознавство".
- Свою кар'єру Світлана Онищук почала у 2002 році – тоді вона працювала юридичним консультантом приватної агрофірми.
- Від 2012 року змінила кілька посад у Нацагентстві України з питань державної служби, а також у його регіональних підрозділах.
- У вересні 2019 року обійняла посаду заступниці голови Івано-Франківської ОДА, аж до свого призначення у липні 2021 року.