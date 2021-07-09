Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський. Глава держави напередодні зустрівся з чиновницею в Офісі Президента.

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Що президент сказав під час зустрічі

Він вручив їй службове посвідчення й побажав успіхів на посаді задля створення успіху Івано-Франківщини, уродженкою якої є Онищук.

Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу ОДА ще ефективнішою,

– наголосив Зеленський.

Він також озвучив посадовиці основні пріоритети на посаді. Серед них – розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Що відомо про Світлану Онищук