Инцидент произошел ориентировочно в полдень 5 февраля. По данным местных телеграмм-каналов, там был прилет, информирует 24 Канал.

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В Новой Каховке погибли российские офицеры

В Новой Каховке прилетело по яхт-клубу Maxmarine, в котором часто проводили время россияне,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, там часто любили отдыхать российские офицеры. Ведь основатель клуба, по непроверенным данным, "дружит" с коллаборантом Владимиром Леонтьевым, известным предпринимателем, который с первых дней оккупации региона сотрудничал с российскими силовиками в Новой Каховке.

Последствия прилета по Новой Каховке: смотрите видео

По данным местных телеграмм-каналов, взрыв:

уничтожил здание яхт-клуба;

одно из пришвартованных судов.

Официально оккупанты уже начали жаловаться на инцидент. В частности, пропагандисты написали, что якобы две яхты в яхт-клубе вспыхнули из-за атак Украины.

Однако украинская сторона "хлопок" у врагов еще не комментировала, поэтому подтверждений, что же там на самом деле произошло – нет.



В результате прилета в Новой Каховке вспыхнула яхта /Фото с телеграмм-каналов

Пресловутый российский так называемый "глава администрации городского округа" Владимир Леонтьев сообщил, что пожарные пока не могут начать тушение. Почему не могут и какие жертвы среди врагов Леонтьев, которому Украина объявила о подозрении в коллаборационной деятельности, не рассказал.



В Новой Каховке сгорел яхт-клуб, где любили отдыхать россияне / Фото из телеграмм-каналов

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