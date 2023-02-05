Именно так и поступают вагнеровцы. Они отдают приказы убирать командиров, которые затягивают с исполнением приказов.
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Отказываешься – умираешь
Об этом свидетельствует перехваченный разговор по радиообмену между боевиком с позывным "Акробат", который от другого командира получил задание. Его он должен передать другому боевику с позывным "Койот". Задача последнего – убрать "Устинова". Собственно, того самого командира, тормозящего продвижение в окрестностях Бахмута. Вот прямая речь:
- Пост командира передать "Койоту", чтобы расстрелял "Устинова", брал его группу и шел вперед, как принял?
- Приказано передать "Койоту", чтобы расстрелял группу "Устинова" и шел вперед?
- Нет, чтобы расстрелял "Устинова", взял его группу и шел вперед штурмовать.
Вагнеровцы уничтожают командиров, которые отказываются идти на штурм: смотрите видео
Он также призвал рацию "Устинова", когда его уберут, забрать и отдать тому, кому она необходима. Более того, предостерег, что ожидает, если его не ликвидируют.
Если он, с**а, не застрелит его там и Устинов каким-то образом дойдет сюда, то он (очевидно, "Койот" – 24 Канал) будет умирать, с**а долго. Так и передай,
– подчеркнул он.
Как видите, таким образом, враг самостоятельно помогает наращивать статистику потерь. Заметим, что вагнеровцев, если так дальше пойдет, станет гораздо меньше. Еще потому, что в России снизился темп их вербовки. Об этом накануне отметили в разведке Великобритании.
А мы все же вернемся к актуальной статистике потерь врага. Заметим, что она с каждым днем радует все больше.
Погибают, как мухи
- По состоянию на утро 5 февраля удалось ликвидировать 131 290 российских захватчиков. И только за прошедшие сутки на тот свет отправили 700 бойцов "второй армии мира".
- Кроме того, в металлолом удалось превратить 3220 танков, 6405 боевых бронированных машин, 2226 артиллерийские системы, 460 РСЗО, 227 средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета, 1958 БпЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5091 автомобиль и автоцистерну и 203 единицы специальной техники.