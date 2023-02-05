Именно так и поступают вагнеровцы. Они отдают приказы убирать командиров, которые затягивают с исполнением приказов.

Читайте также Хуже, чем в Бахмуте: военный ВСУ рассказал о ситуации возле Угледара

Отказываешься – умираешь

Об этом свидетельствует перехваченный разговор по радиообмену между боевиком с позывным "Акробат", который от другого командира получил задание. Его он должен передать другому боевику с позывным "Койот". Задача последнего – убрать "Устинова". Собственно, того самого командира, тормозящего продвижение в окрестностях Бахмута. Вот прямая речь:

Пост командира передать "Койоту", чтобы расстрелял "Устинова", брал его группу и шел вперед, как принял?

Приказано передать "Койоту", чтобы расстрелял группу "Устинова" и шел вперед?

Нет, чтобы расстрелял "Устинова", взял его группу и шел вперед штурмовать.

Вагнеровцы уничтожают командиров, которые отказываются идти на штурм: смотрите видео

Он также призвал рацию "Устинова", когда его уберут, забрать и отдать тому, кому она необходима. Более того, предостерег, что ожидает, если его не ликвидируют.

Если он, с**а, не застрелит его там и Устинов каким-то образом дойдет сюда, то он (очевидно, "Койот" – 24 Канал) будет умирать, с**а долго. Так и передай,

– подчеркнул он.

Как видите, таким образом, враг самостоятельно помогает наращивать статистику потерь. Заметим, что вагнеровцев, если так дальше пойдет, станет гораздо меньше. Еще потому, что в России снизился темп их вербовки. Об этом накануне отметили в разведке Великобритании.

А мы все же вернемся к актуальной статистике потерь врага. Заметим, что она с каждым днем радует все больше.

Погибают, как мухи