Саме так і чинять вагнерівці. Вони віддають накази прибирати тих командирів, які зволікають з виконанням наказів.

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Відмовляєшся – вмираєш

Про це свідчить перехоплена розмова по радіообміну між бойовиком з позивним "Акробат", який від іншого командира отримав завдання. Його він має передати іншому бойовику з позивним "Койот". Задача останнього – прибрати "Устинова". Власне, того самого командира, який гальмує просування на околицях Бахмута. Ось пряма мова:

Пост командира передати "Койоту", щоб розстріляв "Устинова", брав його групу та йшов уперед, як прийняв?

Наказано передати "Койоту", щоб розстріляв групу "Устинова" та йшов уперед?

Ні, щоб розстріляв "Устинова", взяв його групу та йшов уперед штурмувати.

Вагнерівці знищують командирів, які відмовляються йти на штурм: дивіться відео

Він також закликав рацію "Устинова", коли його приберуть, забрати та віддати тому, кому вона необхідна. Ба більше, застеріг, що очікує, якщо його не ліквідують.

Якщо він, с**а, не застрілить його там і Устинов якимось чином дійде сюди, то він (очевидно, "Койот" – 24 Канал) буде вмирати, с**а, довго. Так і передай,

– наголосив він.

Як бачите, таким чином ворог самостійно допомагає нарощувати статистику втрат. Зауважимо, що вагнерівців, якщо так далі піде, стане значно менше. Ще й тому, що у Росії знизився темп їхнього вербування. Про це напередодні зауважили у розвідці Великої Британії.

А ми все повернемося до актуальної статистики втрат ворога. Зауважимо, що вона з кожним днем тішить все більше.

Гинуть, наче мухи