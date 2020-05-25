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В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьера: видео

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Землетрясение в Новой Зеландии 25.05.2020 на видео с премьером
В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьера / insider.com

Премьер-министр Новой Зеландии утром 25 мая вышла в прямой эфир с видео обращением. В этот момент страну всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 5,8 балла.

​Трясло во время выступления премьера

Землетрясение произошло в момент, когда премьер Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению, пишет Time.

 

 

 

 

 

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Сильное землетрясение 25 мая всколыхнуло значительную часть Новой Зеландии. В это время Ардерн участвовала в одном из регулярных выступлений в парламенте. На видео заметно, как движется изображение.

У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет,
– пошутила премьер.

Землетрясение в Новой Зеландии произошло во время выступления премьера: видео

Что известно о землетрясении

  • Оно произошло примерно в 8:00 (по местному времени) на глубине 37 километров. Через несколько секунд землетрясение прекратилось.
  • По информации службы мониторинга Geonet, сила подземных толчков составила 5,8 балла. Она сосредоточилась неподалеку от Веллингтона – столицы Новой Зеландии.
  • Впоследствии более 35 тысяч человек сообщили, что почувствовали толчки. К счастью, никто не пострадал.
  • В общем зафиксировали 45 подземных толчков силой от 1,7 до 4,4 балла. Самым сильным оказалось землетрясение во время выступления Ардерн.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Чрезвычайное происшествие Землетрясение Новая Зеландия
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