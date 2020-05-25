В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьера: видео
Премьер-министр Новой Зеландии утром 25 мая вышла в прямой эфир с видео обращением. В этот момент страну всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 5,8 балла.
Трясло во время выступления премьера
Землетрясение произошло в момент, когда премьер Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению, пишет Time.
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Сильное землетрясение 25 мая всколыхнуло значительную часть Новой Зеландии. В это время Ардерн участвовала в одном из регулярных выступлений в парламенте. На видео заметно, как движется изображение.
У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет,
– пошутила премьер.
Землетрясение в Новой Зеландии произошло во время выступления премьера: видео
Что известно о землетрясении
- Оно произошло примерно в 8:00 (по местному времени) на глубине 37 километров. Через несколько секунд землетрясение прекратилось.
- По информации службы мониторинга Geonet, сила подземных толчков составила 5,8 балла. Она сосредоточилась неподалеку от Веллингтона – столицы Новой Зеландии.
- Впоследствии более 35 тысяч человек сообщили, что почувствовали толчки. К счастью, никто не пострадал.
- В общем зафиксировали 45 подземных толчков силой от 1,7 до 4,4 балла. Самым сильным оказалось землетрясение во время выступления Ардерн.