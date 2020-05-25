В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьера: видео

Премьер-министр Новой Зеландии утром 25 мая вышла в прямой эфир с видео обращением. В этот момент страну всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 5,8 балла.

​Трясло во время выступления премьера

Землетрясение произошло в момент, когда премьер Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению, пишет Time.

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Сильное землетрясение 25 мая всколыхнуло значительную часть Новой Зеландии. В это время Ардерн участвовала в одном из регулярных выступлений в парламенте. На видео заметно, как движется изображение.

У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет,

– пошутила премьер.

Землетрясение в Новой Зеландии произошло во время выступления премьера: видео

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