У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем’єрки: відео
Прем’єр-міністерка Нової Зеландії вранці 25 травня вийшла у прямий ефір з відеозверненням. У цей момент країну сколихнув сильний землетрус магнітудою 5,8 бала.
Трясло під час виступу прем’єрки
Землетрус стався у момент, коли прем'єрка Джасінда Ардерн виступала в прямому ефірі по національному телебаченню, пише Time.
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Сильний землетрус 25 травня сколихнув значну частину Нової Зеландії. У цей час Ардерн брала участь в одному з регулярних виступів у парламенті. На відео помітно, як рухається зображення.
У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойно трясе,
– пожартувала прем’єрка.
Землетрус у Новій Зеландії стався під час виступу прем’єрки: відео
Що відомо про землетрус
- Він стався приблизно о 8:00 (за місцевим часом) на глибині 37 кілометрів. Через кілька секунд землетрус припинився.
- За інформацією служби моніторингу Geonet, сила підземних поштовхів склала 5,8 бала. Вона зосередилася неподалік Веллінгтона – столиці Нової Зеландії.
- Згодом понад 35 тисяч людей повідомили, що відчули поштовхи. На щастя, ніхто не постраждав.
- Загалом зафіксували 45 підземних поштовхів силою від 1,7 до 4,4 бала. Найсильнішим виявився землетрус під час виступу Ардерн.