У Новій Зеландії стався землетрус під час виступу прем’єрки: відео

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії вранці 25 травня вийшла у прямий ефір з відеозверненням. У цей момент країну сколихнув сильний землетрус магнітудою 5,8 бала.

Трясло під час виступу прем’єрки

Землетрус стався у момент, коли прем'єрка Джасінда Ардерн виступала в прямому ефірі по національному телебаченню, пише Time.

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Сильний землетрус 25 травня сколихнув значну частину Нової Зеландії. У цей час Ардерн брала участь в одному з регулярних виступів у парламенті. На відео помітно, як рухається зображення.

У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойно трясе,

– пожартувала прем’єрка.

Землетрус у Новій Зеландії стався під час виступу прем’єрки: відео

Що відомо про землетрус