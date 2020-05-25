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Знову землетрус в Ірані: зруйновано історичну пам'ятку

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В Ірані – другий за місяць потужний землетрус
В Ірані – другий за місяць потужний землетрус / Ілюстративне фото (pixabay)

Землетрус магнітудою 5,2 серйозно пошкодив стародавні райони Дехдашта в Ірані. Поштовхи відчували навіть у сусідньому Кувейті. Однак офіційні повідомлення від влади про наслідки стихійного лиха – суперечливі.

Що відомо про землетрус в Ірані 24 травня

Про землетрус у південно-західній частині Ірану 24 травня розповіли в інформаційному агентстві IRNA. Поштовхи відчували у містах Догонбадан, Кохгілуех, у провінції Боєр-Ахмад та сусідньому з Іраном Кувейті.

Нагадаємо, 8 травня В Ірані стався потужний землетрус з жертвами: фото

Поштовхи магнітудою 5,2 завдали відчутної шкоди стародавнім районам Дехдашта. Про це розповіли в інформаційному агентстві IranPress з посиланням на місцевих чиновників.

  • Зокрема, керівник Управління культурної спадщини та ремесел міста провінції Боєр-Ахмад Маджид Сафає сказав, що зруйновані кілька історичних пам'яток, серед яких – карван-сарай (це спеціальні відпочинкові комплекси, часто біля оаз, де зупинялися каравани, що мандрували Азією).
  • Водночас заступник губернатора провінції Азіз Фелі заявив, що землетрус не мав серйозних наслідків.

Караван-сарай

Зруйнована землетрусом історична пам'ятка в Ірані в районі Дехдашта

Землетрус відчули в Ірані та Кувейті: дивіться розташування на карті

Землетруси у Травні: сейсмічна активність зросла

  • 15 травня у штаті Невада на заході США стався сильний землетрус магнітудою 6,4.
  • 19 травня на південному заході Китаю землетрус магнітудою 5 забрав життя 4 людей.
  • 21 травня землетрус магнітудою 5,9 у Середземному морі відчули шість країн, серед яких Греція й Італія. 
Автор: Олесь Друкач
Теги: Землетрус Стихійні лиха Кувейт Іран
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