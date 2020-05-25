Знову землетрус в Ірані: зруйновано історичну пам'ятку

Землетрус магнітудою 5,2 серйозно пошкодив стародавні райони Дехдашта в Ірані. Поштовхи відчували навіть у сусідньому Кувейті. Однак офіційні повідомлення від влади про наслідки стихійного лиха – суперечливі.

Що відомо про землетрус в Ірані 24 травня

Про землетрус у південно-західній частині Ірану 24 травня розповіли в інформаційному агентстві IRNA. Поштовхи відчували у містах Догонбадан, Кохгілуех, у провінції Боєр-Ахмад та сусідньому з Іраном Кувейті.

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Поштовхи магнітудою 5,2 завдали відчутної шкоди стародавнім районам Дехдашта. Про це розповіли в інформаційному агентстві IranPress з посиланням на місцевих чиновників.

Зокрема, керівник Управління культурної спадщини та ремесел міста провінції Боєр-Ахмад Маджид Сафає сказав, що зруйновані кілька історичних пам'яток, серед яких – карван-сарай (це спеціальні відпочинкові комплекси, часто біля оаз, де зупинялися каравани, що мандрували Азією).

Водночас заступник губернатора провінції Азіз Фелі заявив, що землетрус не мав серйозних наслідків.

Землетрус відчули в Ірані та Кувейті: дивіться розташування на карті

Землетруси у Травні: сейсмічна активність зросла

15 травня у штаті Невада на заході США стався сильний землетрус магнітудою 6,4.

19 травня на південному заході Китаю землетрус магнітудою 5 забрав життя 4 людей.

21 травня землетрус магнітудою 5,9 у Середземному морі відчули шість країн, серед яких Греція й Італія.

Зруйнована землетрусом історична пам'ятка в Ірані в районі Дехдашта