Сильний землетрус стався у Китаї, є жертви: фото, відео

На південному заході Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,0. Щонайменше 4 людей загинули, ще 23 – отримали поранення.

Найбільших руйнувань зазнала провінція Юньнань. Зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи, про це повідомляє The Japan Times.

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Землетрус почався ввечері 18 травня. За словами очевидців, підземні поштовхи відчувалися впродовж кількох хвилин. Сейсмологи зафіксували їх епіцентр на глибині 8 кілометрів.

Десятки будівель в регіоні зруйновані. Землетрус також пошкодив 10 базових станцій зв'язку, але половину з них вже встигли зремонтувати.



Поліція патрулює район, а школярі сплять на вулиці після землетрусу / Фото AFP



Щонайменше 23 людини отримали поранення / Фото AP

Влада вже пообіцяла надати допомогу потерпілим. Рятувальники почали евакуювати громадян, які перебували в пошкоджених будівлях. Проте про їх точну кількість наразі невідомо.

У соцмережах опублікували відео, на яких видно, що багатьох землетрус застав на вулиці, в магазинах і школах.

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Оскільки такі випадки – не рідкість для провінції Юньнань, місцеві мешканці знають, як поводитися. Вони швидко покинули приміщення та сховалися у найбезпечніших місцях.