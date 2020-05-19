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Сильний землетрус стався у Китаї, є жертви: фото, відео

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Наслідки землетрусу в Китаї
Наслідки землетрусу в Китаї / www.afp.com

На південному заході Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,0. Щонайменше 4 людей загинули, ще 23 – отримали поранення.

Найбільших руйнувань зазнала провінція Юньнань. Зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи, про це повідомляє The Japan Times.

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Землетрус почався ввечері 18 травня. За словами очевидців, підземні поштовхи відчувалися впродовж кількох хвилин. Сейсмологи зафіксували їх епіцентр на глибині 8 кілометрів. 

Десятки будівель в регіоні зруйновані. Землетрус також пошкодив 10 базових станцій зв'язку, але половину з них вже встигли зремонтувати.

Землетрус в Китаї
Поліція патрулює район, а школярі сплять на вулиці після землетрусу / Фото AFP

Землетрус в Китаї
Щонайменше 23 людини отримали поранення / Фото AP

Влада вже пообіцяла надати допомогу потерпілим. Рятувальники почали евакуювати громадян, які перебували в пошкоджених будівлях. Проте про їх точну кількість наразі невідомо.

У соцмережах опублікували відео, на яких видно, що багатьох землетрус застав на вулиці, в магазинах і школах. 

Потужний землетрус стався у Китаї: дивіться відео

Оскільки такі випадки – не рідкість для провінції Юньнань, місцеві мешканці знають, як поводитися. Вони швидко покинули приміщення та сховалися у найбезпечніших місцях.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Жертви Стихійні лиха Китай Землетрус
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