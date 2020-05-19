Сильний землетрус стався у Китаї, є жертви: фото, відео
На південному заході Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,0. Щонайменше 4 людей загинули, ще 23 – отримали поранення.
Найбільших руйнувань зазнала провінція Юньнань. Зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи, про це повідомляє The Japan Times.
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Землетрус почався ввечері 18 травня. За словами очевидців, підземні поштовхи відчувалися впродовж кількох хвилин. Сейсмологи зафіксували їх епіцентр на глибині 8 кілометрів.
Десятки будівель в регіоні зруйновані. Землетрус також пошкодив 10 базових станцій зв'язку, але половину з них вже встигли зремонтувати.
Поліція патрулює район, а школярі сплять на вулиці після землетрусу / Фото AFP
Щонайменше 23 людини отримали поранення / Фото AP
Влада вже пообіцяла надати допомогу потерпілим. Рятувальники почали евакуювати громадян, які перебували в пошкоджених будівлях. Проте про їх точну кількість наразі невідомо.
У соцмережах опублікували відео, на яких видно, що багатьох землетрус застав на вулиці, в магазинах і школах.
Потужний землетрус стався у Китаї: дивіться відео
Оскільки такі випадки – не рідкість для провінції Юньнань, місцеві мешканці знають, як поводитися. Вони швидко покинули приміщення та сховалися у найбезпечніших місцях.