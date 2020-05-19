Сильное землетрясение произошло в Китае, есть жертвы: фото, видео

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 23 – получили ранения.

Наибольшие разрушения претерпела провинция Юньнань. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы, об этом сообщает The Japan Times.

Читайте также Земля дрогнула: сильное землетрясение произошло на западе США – видео

Землетрясение началось вечером 18 мая. По словам очевидцев, подземные толчки ощущались в течение нескольких минут. Сейсмологи зафиксировали их эпицентр на глубине 8 километров.

Десятки зданий в регионе разрушены. Землетрясение также повредило 10 базовых станций связи, но половину из них уже успели отремонтировать.



Полиция патрулирует район, а школьники спят на улице после землетрясения / Фото AFP

По меньшей мере 23 человека получили ранения / Фото AP

Власть уже пообещала оказать помощь пострадавшим. Спасатели начали эвакуировать граждан, которые находились в поврежденных зданиях. Однако об их точном количестве пока неизвестно.

В соцсетях опубликовали видео, на которых видно, что многих землетрясение застало на улице, в магазинах и школах.

Мощное землетрясение произошло в Китае: смотрите видео

Поскольку такие случаи – не редкость для провинции Юньнань, местные жители знают, как себя вести. Они быстро покинули помещение и скрылись в безопасных местах.