Опять землетрясение в Иране: разрушена историческая достопримечательность

Землетрясение магнитудой 5,2 серьезно повредило древние районы Дехдашта в Иране. Толчки ощущали даже в соседнем Кувейте. Однако официальные сообщения от властей о последствиях стихийного бедствия – противоречивы.

Что известно о землетрясении в Иране 24 мая

О землетрясении в юго-западной части Ирана 24 мая рассказали в информационном агентстве IRNA . Толчки ощущали в городах Догонбадан, Кохгилуех, в провинции Боер-Ахмад и соседнем с Ираном Кувейте.

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Толчки магнитудой 5,2 нанесли ощутимый ущерб древним районам Дехдашта. Об этом рассказали в информационном агентстве IranPress со ссылкой на местных чиновников.

В частности, руководитель Управления культурного наследия и ремесел города провинции Боер-Ахмад Маджид Сафа сказал, что разрушены несколько исторических памятников , среди которых – карван-сарай (это специальные туристические комплексы, часто возле оазисов, где останавливались путешествовавшие по Азии караваны).

В то же время заместитель губернатора провинции Азиз Фели заявил, что землетрясение не имело серьезных последствий .

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