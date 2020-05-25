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Опять землетрясение в Иране: разрушена историческая достопримечательность

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В Иране – второе за месяц землетрясение
В Иране – второе за месяц землетрясение / Иллюстративное фото (pixabay)

Землетрясение магнитудой 5,2 серьезно повредило древние районы Дехдашта в Иране. Толчки ощущали даже в соседнем Кувейте. Однако официальные сообщения от властей о последствиях стихийного бедствия – противоречивы.

Что известно о землетрясении в Иране 24 мая

О землетрясении в юго-западной части Ирана 24 мая рассказали в информационном агентстве IRNA. Толчки ощущали в городах Догонбадан, Кохгилуех, в провинции Боер-Ахмад и соседнем с Ираном Кувейте.

Напомним, 8 мая В Иране произошло мощное землетрясение с жертвами: фото

Толчки магнитудой 5,2 нанесли ощутимый ущерб древним районам Дехдашта. Об этом рассказали в информационном агентстве IranPress со ссылкой на местных чиновников.

  • В частности, руководитель Управления культурного наследия и ремесел города провинции Боер-Ахмад Маджид Сафа сказал, что разрушены несколько исторических памятников, среди которых – карван-сарай (это специальные туристические комплексы, часто возле оазисов, где останавливались путешествовавшие по Азии караваны).
  • В то же время заместитель губернатора провинции Азиз Фели заявил, что землетрясение не имело серьезных последствий.

Караван-сарай

Разрушенная землетрясением достопримечательность в Иране в районе Дехдашта

Землетрясение почувствовали в Иране и Кувейте: смотрите расположение на карте

Землетрясения в мае: сейсмическая активность выросла

  • 15 мая в штате Невада на западе США произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4.
  • 19 мая на юго-западе Китая землетрясение магнитудой 5 унес жизни 4 человек.
  • 21 мая землетрясение магнитудой 5,9 в Средиземном море ощутили шесть стран, среди которых Греция и Италия. 
Автор: Олесь Друкач
Теги: Землетрясение Стихийный бедствия Кувейт Иран
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