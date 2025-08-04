Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что в полиции говорят о ситуации?
В полиции рассказали, что правоохранителей вызвали на автобусную остановку в городе на севере Новой Зеландии Кайваци. Это произошло в воскресенье, 3 августа.
Водитель забеспокоился, когда заметил, что чемодан движется., Когда он открыл его, внутри была двухлетняя девочка,
– заявили правоохранители.
Сотрудники полиции арестовали 27-летнюю женщину и предъявили обвинения в жестоком обращении с ребёнком или его незаконном приобретении. Правоохранители подчеркнули, что ребенок был горячим, но в целом выглядел физически невредимым.
В конце концов, малолетнего ребенка доставили в больницу, где он сейчас проходит медицинское обследование. В то же время неизвестно, какая связь была между женщиной и ребенком.
"Мы хотим выразить благодарность и похвалу водителю автобуса, который заподозрил неладное и немедленно отреагировал, предотвратив потенциальные значительно более трагические последствия", – сказали правоохранители.
В свою очередь, женщина должна предстать перед окружным судом Норт-Шор.