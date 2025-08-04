Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що в поліції кажуть про ситуацію?

У поліції розповіли, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку в місті на півночі Нової Зеландії Кайваці. Це сталося у неділю, 3 серпня.

Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині була дворічна дівчинка,

– заявили правоохоронці.

Співробітники поліції заарештували 27-річну жінку та висунули обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною або її занедбанні. Правоохоронці підкреслили, що дитина була гарячою, але загалом виглядала фізично неушкодженою.

Зрештою, малолітню дитину доставили до лікарні, де вона наразі проходить медичне обстеження. Водночас невідомо, який зв'язок був між жінкою та дитиною.

"Ми хочемо висловити вдячність і похвалу водієві автобуса, який запідозрив недобре та негайно відреагував, запобігши потенційним значно трагічнішим наслідкам", – сказали правоохоронці.

Своєю чергою, жінка має постати перед окружним судом Норт-Шор.