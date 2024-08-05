Об этом сообщили росСМИ. В сети уже показали кадры затопленных улиц, передает 24 Канал.

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Новокузнецк и Кемерово накрыли ливни

Россияне жалуются, что Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн накрыли очень дожди. Непогода пришла в Кемеровскую область, в частности, накрыв Новокузнецк и Кемерово.

Города подтоплены. По прогнозу, ливень не прекратится до конца недели. Авто уже не ездят, а "плывут". Трамваи тоже "превратились в речные".

Теперь через центр Новокузнецка нельзя ни пройти ни проехать, только проплыть. Россияне жалуются, что машины начали уходить на дно по радиатор, прячась под толщей воды. По прогнозу, ливни не прекратятся до конца недели.

Из-за "сильных дождей" сбежал сам мэр. Так, Сергей Кузнецов, возглавлявший Новокузнецк 11 лет подал в отставку. Заявил, решение якобы связано с тем, что его позвали работать "в новом серьезном государственном проекте".

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Кстати, накануне пошла на дно подводная лодка оккупантов. Силы обороны уничтожили "Ростов" в порту временно оккупированного Севастополя.