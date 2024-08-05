Про це повідомили росЗМІ. У мережі вже показали кадри затоплених вулиць, передає 24 Канал.

Раніше Блискає, як на дискотеці, потужний буревій і злива: на Москву обвалився апокаліпсис

Новокузнецьк і Кемерово накрили зливи

Росіяни скаржаться, що Кузбас – Кузнецький вугільний басейн накрили дуже дощі. Негода прийшла в Кемеровську область, зокрема, накривши Новокузнецьк і Кемерово.

Міста підтоплені. За прогнозом, злива не припиниться до кінця тижня. Авто вже не їздять, а "пливуть". Трамваї теж "перетворилися на річкові".

Тепер через центр Новокузнецька не можна ні пройти ні проїхати, тільки проплисти. Росіяни скаржаться, що машини почали йти на дно по радіатор, ховаючись під товщею води. За прогнозом, зливи не припиняться до кінця тижня.

Через "сильні дощі" втік сам мер. Так, Сєргєй Кузнєцов, який очолював Новокузнецьк 11 років подав у відставку. Заявив, рішення нібито пов'язане з тим, що його покликали працювати "в новому серйозному державному проєкті".

Росію накрили сильні зливи: дивіться відео

До речі, напередодні пішов на дно підводний човен окупантів. Сили оборони знищили "Ростов" в порту тимчасово окупованого Севастополя.