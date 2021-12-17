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Верховная Рада не проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

Источник: 24 канал

Верховная Рада на заседании 17 декабря пыталась проголосовать за внесение в повестку дня законопроекта №6376. Он предусматривал отсрочку ввода кассовых аппаратов для ФЛП на еще один год. Однако за это проголосовали только 102 народных депутата. Именно поэтому проект закона не был внесен в повестку дня.

Как голосовали нардепы / Скриншот с видео

Это было последнее пленарное заседание парламента в 2021 году. Поэтому срок расширенного применения кассовых аппаратов ФЛП не перенесли.

Поэтому с 1 января 2022 года частным предпринимателям придется ими пользоваться.

Обратите внимание! 17 декабря под Верховной Радой предприниматели вышли на протест. Они потребовали перенести обязательное внедрение кассовых аппаратов. Однако между ФЛП и силовиками произошли столкновения, потому что протестующие пытались перекрыть движение на улице Грушевской и пройтись маршем. Протестующие разгромили автомобиль полиции, поэтому они начали задерживать участников акции. Из-за этого пострадала женщина.

Коротко о введении кассовых аппаратов с 2022 года

С 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП, которые проводят расчетные операции, должны пользоваться кассовыми аппаратами.

Новые правила должны были действовать еще в апреле 2021 года, но из-за карантина обязательные РРО отсрочили. Теперь с 2022 года предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения также будут вынуждены использовать кассовые аппараты.

Нововведение не коснется "наемных рабочих", которые работают с компаниями через ФЛП и не совершают расчетных операций – они, по данным налоговой, составляют значительную часть 2 группы. Детальнее о том, чего предпринимателям ждать в 2022 году, читайте по ссылке.

Экс-глава Днепропетровского облсовета подозревается в угрозе убийством

Источник: Нацполиция

Экс-глава Днепропетровского областного совета подозревается в злоупотреблении властью и угрозе убийством. Поэтому суд определил ему меру пресечения в виде залога 1 миллион 135 тысяч гривен.

В полиции рассказали, что подозреваемый:

действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества – не вынес вопрос на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского облсовета, а также не сдержал процедуру опубликования информации о продаже имущества в СМИ;

этими действиями нанес ущерб государству более чем на 9,7 миллиона гривен.

Работая первым заместителем главы одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией,

– рассказали в полиции.

По данным "РБК-Украина", говорится о Евгении Удоде, который является первым заместителем мэра Кривого Рога.

Обратите внимание! На сайте Криворожского городского совета 17 декабря заявили, что областная прокуратура возобновила старые уголовные дела против Евгения Удода. Их ранее закрыли якобы из-за отсутствия состава преступления. Детальнее о деле читайте по ссылке.

Политика подозревают в злоупотреблении властью и угрозе убийством / Фото из фейсбука Евгения Удода

Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука оставили под домашним арестом

Источник: 24 канал

Нардепа от ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука оставили под домашним арестом. Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд. Речь идет о деле о поставках угля с оккупированного Донбасса.

Предыдущее заседание 6 декабря суд отложил, потому что кум Путина на него не явился. Тогда защита уверяла, что Виктор Медведчук не получил повестку, а также недавно переболел коронавирусом.

Коротко о деле касательно поставок угля с оккупированных территорий

В октябре 2021 года СБУ объявила подозрение в государственной измене и финансировании терроризма Виктору Медведчуку. Тогда обнародовали записи разговоров Медведчука с боевиками, передачу наличных "псевдореспубликам", показания свидетелей и судебные экспертизы.

По версии следствия, он организовывал незаконные схемы, чтобы поставлять в украинские государственные предприятия уголь с оккупированного Донбасса.

Сам Медведчук считает, что дело против него является политическим преследованием. В России поддержали пророссийского политика, хотя заверили, что не могут помочь.

Прокуроры в суде настаивали на аресте с залогом в 1 миллиард гривен, однако суд избрал круглосуточный домашний арест и продлевает его с 12 октября 2021 года.

В Краматорске произошел пожар в больнице, там сгорело 10 скорых

Источник: Нацполиция

Утром 17 декабря в Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел пожар. В результате инцидента повредили 10 автомобилей скорой помощи.

Все работники станции были эвакуированы. Предварительно установлено, что в результате пожара повреждены 10 автомобилей скорой помощи,

– сообщили в полиции.

В пожаре пострадали 10 автомобилей скорой помощи

Причины пожара неизвестны, однако полиция их устанавливает. После официальных заключений инциденту предоставят правовую квалификацию.