Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Заметьте Минздрав дополнил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна
Верховная Рада не проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП
Источник: 24 канал
Верховная Рада на заседании 17 декабря пыталась проголосовать за внесение в повестку дня законопроекта №6376. Он предусматривал отсрочку ввода кассовых аппаратов для ФЛП на еще один год. Однако за это проголосовали только 102 народных депутата. Именно поэтому проект закона не был внесен в повестку дня.
Как голосовали нардепы / Скриншот с видео
Это было последнее пленарное заседание парламента в 2021 году. Поэтому срок расширенного применения кассовых аппаратов ФЛП не перенесли.
Поэтому с 1 января 2022 года частным предпринимателям придется ими пользоваться.
Коротко о введении кассовых аппаратов с 2022 года
- С 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП, которые проводят расчетные операции, должны пользоваться кассовыми аппаратами.
- Новые правила должны были действовать еще в апреле 2021 года, но из-за карантина обязательные РРО отсрочили. Теперь с 2022 года предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения также будут вынуждены использовать кассовые аппараты.
- Нововведение не коснется "наемных рабочих", которые работают с компаниями через ФЛП и не совершают расчетных операций – они, по данным налоговой, составляют значительную часть 2 группы. Детальнее о том, чего предпринимателям ждать в 2022 году, читайте по ссылке.
Экс-глава Днепропетровского облсовета подозревается в угрозе убийством
Источник: Нацполиция
Экс-глава Днепропетровского областного совета подозревается в злоупотреблении властью и угрозе убийством. Поэтому суд определил ему меру пресечения в виде залога 1 миллион 135 тысяч гривен.
В полиции рассказали, что подозреваемый:
- действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества – не вынес вопрос на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского облсовета, а также не сдержал процедуру опубликования информации о продаже имущества в СМИ;
- этими действиями нанес ущерб государству более чем на 9,7 миллиона гривен.
Работая первым заместителем главы одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией,
– рассказали в полиции.
По данным "РБК-Украина", говорится о Евгении Удоде, который является первым заместителем мэра Кривого Рога.
Политика подозревают в злоупотреблении властью и угрозе убийством / Фото из фейсбука Евгения Удода
Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука оставили под домашним арестом
Источник: 24 канал
Нардепа от ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука оставили под домашним арестом. Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд. Речь идет о деле о поставках угля с оккупированного Донбасса.
Предыдущее заседание 6 декабря суд отложил, потому что кум Путина на него не явился. Тогда защита уверяла, что Виктор Медведчук не получил повестку, а также недавно переболел коронавирусом.
Коротко о деле касательно поставок угля с оккупированных территорий
- В октябре 2021 года СБУ объявила подозрение в государственной измене и финансировании терроризма Виктору Медведчуку. Тогда обнародовали записи разговоров Медведчука с боевиками, передачу наличных "псевдореспубликам", показания свидетелей и судебные экспертизы.
- По версии следствия, он организовывал незаконные схемы, чтобы поставлять в украинские государственные предприятия уголь с оккупированного Донбасса.
- Сам Медведчук считает, что дело против него является политическим преследованием. В России поддержали пророссийского политика, хотя заверили, что не могут помочь.
- Прокуроры в суде настаивали на аресте с залогом в 1 миллиард гривен, однако суд избрал круглосуточный домашний арест и продлевает его с 12 октября 2021 года.
В Краматорске произошел пожар в больнице, там сгорело 10 скорых
Источник: Нацполиция
Утром 17 декабря в Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел пожар. В результате инцидента повредили 10 автомобилей скорой помощи.
Все работники станции были эвакуированы. Предварительно установлено, что в результате пожара повреждены 10 автомобилей скорой помощи,
– сообщили в полиции.
В пожаре пострадали 10 автомобилей скорой помощи
Причины пожара неизвестны, однако полиция их устанавливает. После официальных заключений инциденту предоставят правовую квалификацию.