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Верховна Рада не проголосувала за відтермінування касових апаратів для ФОПів

Джерело: 24 канал

Верховна Рада за засіданні 17 грудня намагалась проголосувати за внесення до порядку денного законопроєкту №6376. Він передбачав відтермінування введення касових апаратів для ФОПів на ще один рік. Проте за це проголосували тільки 102 народних депутати. Саме тому проєкт закону не внесли до порядку денного.



Як голосували нардепи / Скриншот з відео

Це було останнє пленарне засідання парламенту в 2021 році. Тому термін розширеного застосування касових апаратів ФОПами не перенесли.

Тому з 1 січня 2022 року приватним підприємцям доведеться ними користуватися.

Зверніть увагу! 17 грудня під Верховною Радою підприємці вийшли на протест. Вони вимагали перенести обов'язкове впровадження касових апаратів. Проте між ФОПами та силовиками сталися сутички, бо протестувальники намагалися перекрити рух на вулиці Грушевській та пройтися маршем. Протестувальники розгромили авто поліції, тому вони почали затримувати учасників акції. Через це постраждала жінка.

Коротко про запровадження касових апаратів з 2022 року

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон про те, що всі ФОПи, які проводять розрахункові операції, мають користуватись касовими апаратами.

Нові правила мали почати діяти ще у квітні 2021 року та через карантин обов'язкові РРО відтермінували. Тепер з 2022 року підприємці 2 – 4 груп спрощеної системи оподаткування також будуть змушені використовувати касові апарати.

Нововведення не торкнеться "найманих робітників", які працюють з компаніями через ФОП і не здійснюють розрахункових операцій – вони, за даними податкової, становлять значну частину 2 групи. Детальніше про те, чого підприємцям чекати у 2022 році, читайте за посиланням.

Ексглаву Дніпропетровської облради підозрюють у погрозі вбивством

Джерело: Нацполіція

Ексочільника Дніпропетровської обласної ради підозрюють у зловживанні владою та загрозі вбивством. Через це суд визначив йому запобіжний захід у вигляді застави 1 мільйон 135 тисяч гривень.

У поліції розповіли, що підозрюваний:

діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна – не виніс питання на розгляд профільної комісії Дніпропетровської облради, а також не дотримав процедури опублікування інформації про продаж майна у ЗМІ;

цими діями завдав збитків державі на понад 9,7 мільйона гривень.

Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією,

– розповіли у поліції.

За даними "РБК-Україна", мовиться про Євгена Удода, який наразі є першим заступником мера Кривого Рогу.

Зверніть увагу! На сайті Криворізької міської ради 17 грудня заявили, що обласна прокуратура відновила старі кримінальні справи проти Євгена Удода. Їх раніше закрили нібито через відсутність складу злочину. Детальніше про справу читайте за посиланням.



Політика підозрюють у зловживанні владою та загрозі вбивством / Фото з фейсбуку Євгена Удода

Віктора Медведчука залишили під домашнім арештом

Джерело: 24 канал

Нардепа від ОПЗЖ та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука залишили під домашнім арештом. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Мовиться про справу про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Попереднє засідання 6 грудня суд відклав, бо кум Путіна на нього не з'явився. Тоді захист запевняв, що Віктор Медведчук не отримав повістки, а також нещодавно перехворів на коронавірус.

Коротко про справу щодо постачання вугілля з окупованих територій

У жовтні 2021 року СБУ оголосила підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму Віктору Медведчуку. Тоді оприлюднили записи розмов Медведчука з бойовиками, передачу готівки "псевдореспублікам", покази свідків та судові експертизи.

За версією слідства, він організовував незаконні схеми, щоб постачати в українські державні підприємства вугілля з окупованого Донбасу.

Сам Медведчук вважає, що справа проти нього є політичним переслідуванням У Росії підтримали проросійського політика, хоч запевнили, що не можуть допомогти.

Прокурори у суді наполягали на арешті із заставою в 1 мільярд гривень, проте суд обрав йому цілодобовий домашній арешт та продовжує його від 12 жовтня 2021 року.

У Краматорську сталася пожежа в лікарні, там згоріло 10 швидких

Джерело: Нацполіція

Вранці 17 грудня у Центральній обласній диспетчерській ШМД у Краматорську сталася пожежа. Внаслідок інциденту пошкодили 10 автомобілів швидкої допомоги.

Усіх працівників станції було евакуйовано. Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги, – повідомили у поліції.



У пожежі постраждали 10 автомобілів швидкої допомоги

Наразі причини пожежі невідомі, проте поліція їх вставновлює. Після офіційних висновків інциденту нададуть правову кваліфікацію.