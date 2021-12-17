Так, запобіжний захід для політика не змінили.
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Київський апеляційний суд 17 грудня залишив Віктора Медведчука під домашнім арештом у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Сам підозрюваний був присутній на засіданні.
Джерело:24 канал
Так, запобіжний захід для політика не змінили.
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Новина доповнюється...