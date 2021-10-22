Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 22 октября:

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Болдуин застрелил украинку

Источник: BBC

Американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора Галину Хатчинс, которая была родом из Украины. Он также ранил режиссера Джоэла Соуза.

Женщину оперативно доставили вертолетом в лечебное учреждение. Однако медикам спасти ее не удалось – умерла от тяжелых ранений. У режиссера повреждена ключица – его в критическом состоянии госпитализировали.

Болдуин прокомментировал убийство

Актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора-украинку, впервые высказался о трагедии. Он заверил, что сотрудничает с правоохранителями.

Мужчина подчеркнул, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, которые охватывают его после смерти Галины Хатчинс. Он рассказал, что поддерживает связь с мужем погибшей.

Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину,

– отметил американец.

Обратите внимание! Трагический инцидент произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами. Во время выстрела осколки пули разлетелись и попали в двух человек.

Что известно о Галине Хатчинс: коротко

Она – 42-летняя оператор-постановщик.

Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом.

Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой".

Хатчинс была директором съемок боевика 2020 года "Макс Фист" (англ. Archenemy), режиссером которого был Адам Иджипт Мортимер.

Среди фильмов, которые она снимала – "Выстрел вслепую" и "Дарлин".

Подробнее Хатчинс могла снять собственную смерть, – коллега убитого оператора

Алек Болдуин во время съемок застрелил украинку: смотрите видео

Нападение на заместителя главы ОП

Источник: полиция Киева

Заместителю председателя ОП Игорю Жовкве около 04:00 часов утра во двор бросили "коктейль Молотова". В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленника, бросившего бутылку с легковоспламеняющимся веществом задержали.

Мужчина рассказал, что сообщение о заказе поджога нашел на одном из сайтов объявлений о работе. Он утверждает, что лицо, которому он должен был бросить "коктейль Молотова" во двор, для него было неизвестно.

Адрес потерпевшего и указания мужчина получал через телеграм. За работу ему пообещали 4 тысячи долларов.

Деньги должен был получить после того, как информация о нападении появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны.

По данному факту открыли производство по части 2 статьи 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Сейчас правоохранители работают над установлением лица заказчика преступления.

Обратите внимание! Андрей Ермак заявил, что покушение на жизнь Игоря Жовквы произошло как раз в его день рождения.



Во двор Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова" / Коллаж 24 канала

Заседание Совета нацбезопасности

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны. После на брифинге Алексей Данилов сообщил о результатах заседания. По его словам, обсудили:

Пути борьбы с газовым кризисом;

Ситуацию с коронавирусом в Украине;

Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео

Новый глава Верховно Суда

Источник: Интерфакс-Украина

Новым главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Всеволода Князева. Он будет занимать эту должность с 1 декабря 2021 года, когда завершится каденция Валентины Данишевской.

Мы выбираем человека, который поведет за собой всю судебную систему. Глава Верховного Суда должен быть не только сильным судьей, но и менеджером всей судебной системы,

– сообщил чиновник во время выступления перед голосованием.

Преемник Данишевской сообщил, что за ним нет никаких политических сил и мощных рычагов влияния. Князев отметил проблемы в финансировании судебной системы и кадровом дефиците.

Что известно о Всеволоде Князеве: коротко

В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью.

Судьей работает с 2013 года. Именно тогда прекратили действие адвокатской лицензии.

С 2015 года был председателем Николаевского окружного административного суда.

До того, как возглавить Верховный Суд, был секретарем Большой Палаты ВС.

Обратите внимание! Глава ВС Валентина Данишевская объявила 8 октября, что уходит в отставку. В 2021 году завершается ее 4-летняя каденция. Подавать свою кандидатуру снова она отказалась.

От стены Кремля отпал кусок

Источник: телеграм-канал Baza

В Москве мощный ветер сорвал зубец со стены, которая окружает Кремль.

Стихия начала шатать "строительные леса" днем.

Они потащили за собой часть архитектурного ансамбля.

За моментом разрушения наблюдали прохожие – он попал на видеозапись.