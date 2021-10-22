По словам Федосова, вся киноиндустрия шокирована убийством Хатчинс. Режиссер считает, что оправданию этой трагедии нет.

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Хатчинс могла снять собственную смерть

Алексей Федосов рассказал, что Галина Хатчинс была очень ответственной, настойчивой, да и вообще нестандартным оператором. На съемках она всегда старалась найти лучший ракурс для того или иного кадра. Что бы ни происходило, она всегда улыбалась.

Убийство Хатчинс произошло во время съемки кадра, поэтому вероятно, что оператор сняла свою смерть на камеру. Она работала до тех пор, пока остальные члены съемочной группы не выключили ее.

Это произошло во время съемки кадра. Скорее всего, Галина могла снять собственную смерть,

– заявил Федосов.

Работа на съемочной площадке обычно длится не более 12 часов. Из-за этого, по мнению Федосова, ошибку с пистолетом, из которого выстрелил актер Алек Болдуин, невозможно объяснить переутомлением.

Убийство Галины Хатчинс: главное