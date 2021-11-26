Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 26 ноября:

Заметьте Зеленский провел пресс-марафон по случаю экватора каденции: главные тезисы президента

Пресс-марафон Зеленского

Источник: 24 канал

По случаю экватора своей каденции президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон. Участие в нем приняли представители 30 украинских и мировых СМИ. Мероприятие длилось около 6 часов.

Украинский лидер ответил на вопросы журналистов о самых важных событиях в жизни страны. В частности, говорилось о войне на Донбассе, возможной эскалации со стороны России, истории с вагнеровцами, обмене пленными и госперевороте.

Война на Донбассе

Зеленский заверил, что Украина контролирует границы и полностью готова к эскалации. Власти в Киеве ежедневно получают данные от украинских и мировых разведчиков.

Страны-партнеры оказывают техническую и финансовую помощь. В то же время, Украина должна надеяться на себя. Для этого нужно увеличивать мотивацию военных. В частности, путем повышения зарплат.

Возможная эскалация

Украинский лидер подчеркнул: украинцев запугивают, что "завтра будет полномасштабная война". В то же время ситуация возле украинской границы не хуже, чем была весной 2021 года.

Очень часто Россия демонстрирует разнообразные ротации. Это сделано для того, чтобы всем показать, что идет накопление.

По словам президента, не стоит забывать о риске. Однако Россия пытается скорее запугать Украину. Страна-агрессор с помощью техники и бойцов создает "картинку".

Операция с вагнеровцами

Зеленский рассказал, что операцией с вагнеровцами экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба пытался сохранить свой пост. В то же время, президент не утвердил план. Он был непродуман и угрожал проблемами в украинско-турецких отношениях.

Зеленский пересказал фрагмент разговора с Бурбой.

У меня был вопрос – Эрдоган (Реджеп Эрдоган – 24 канал) должен знать? Нет. Я сказал, что хочу знать, это самолет, в котором будут обычные люди – более 100 человек, а когда вы предлагаете сажать самолет в Украине, а если его захватят боевики? Могут ли такое сделать? Да,

– рассказал Зеленский.

Украинский лидер признался: его насторожило, что самолет с вагнеровцами на борту должны были посадить в Киеве. Зеленский был готов акцептовать операцию только при гарантиях, что люди не пострадают.

Также украинский президент заявил, что ему стыдно за операцию с вагнеровцами. Она подорвала репутацию Украины.

Информация о госперевороте

По словам Зеленского, фиксируют не только внешние угрозы. В Украине также есть большие вызовы, о которых сообщают разведчики из других стран.

"Получили информацию, что 1 декабря будет государственный переворот, мне кажется важная информация, 1 – 2 декабря", – рассказал Зеленский.

Деталей глава государства не раскрыл. Только заметил: сейчас уже есть звуковая информация, где представители Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в перевороте.

Полет в "Синегору"

Зеленский признал, что для перелета в резиденцию "Синегора" использовал вертолет ГСЧС. Однако сделал это только по одной причине: президентский вертолет сломался.

В "Синегоре" Зеленский работал над подготовкой ко Дню работников дипломатической службы. Кроме того, в выходной президент отдыхал с семьей.

На территории резиденции также находился глава Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время, никаких празднований по случаю его Дня рождения на Прикарпатье не было.

Пресс-марафон Зеленского / Офис Президента

Пресс-марафон Владимира Зеленского: смотрите видео

Актуально У Путина ряд сценариев, – интервью со "слугой" Черневым о нападении России и кризисе мигрантов

На Донбассе погиб воин

Источник: фейсбук ООС

В течение суток 26 ноября боевики дважды сорвали режим тишины на Донбассе. Враг обстрелял позиции ВСУ вблизи Марьинки и Новомихайловки. Оккупанты били из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.

В результате обстрелов погиб украинский воин. Его собратья открыли ответный огонь. Тогда враг прекратил обстрелы.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшего героя.

Обратите внимание Признание Голодомора в мире: какие страны признали факт преступления против украинской нации, а какие – нет

НАТО не будет воевать за Украину

Источник: 24 канал

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Украину. В то же время, в случае прямой угрозы для Украины принцип коллективной обороны организации не будет действовать.

Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну.

– заявил Столтенберг.

Что предполагает принцип коллективной обороны

Принцип коллективной обороны предполагает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Поэтому все страны, входящие в Альянс, должны принять участие в обороне.

Этот принцип был закреплен в учредительном договоре Североатлантического союза от 1949 года.

Важно Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира

Президент назначил двух судей КСУ

Источник: Офис Президента

Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда Украины. Они заменят скандальных Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В ОП подчеркнули: по результатам собеседований Владимир Зеленский определил "двух самых профессиональных" судей.

Судьями КСУ стали

Александр Петришин – президент Национальной академии правовых наук Украины;

Оксана Грищук – профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Актуально Армия не имеет отношения, – Зеленский о подготовке возможного госпереворота

Эд Ширан снял клип в Киеве

Источник: инстаграм Эда Ширана

Британский певец Эд Ширан посетил украинскую столицу, чтобы снять клип. Впечатления у художника остались очень положительные.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная,

– написал Эд.

Детали пока не раскрывают. В то же время известно, что съемки проходили возле корпуса механико-математического факультета КНУ (близ Выставочного центра).