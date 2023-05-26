Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской ОВА во время разговора с журналистами на месте событий, информирует 24 Канал. Целью оккупантов – было мирное население.

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Это было попадание ракетой, поразившей цель – клиническую больницу. Рядом ни один военный объект. Осмотритесь: стадион, дома с разбитыми окнами, ветклиника – все, что мы видим, ни на одном военном объекте, мирное население,

– отметили в ОВА.

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Также мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что медучреждение, в которое сегодня попали оккупанты – это бывшая городская поликлиника №1 Днепровского горсовета. Сейчас это филиал больницы скорой помощи, там работали с пациентами с психическими заболеваниями. Прием вели на третьем и первом этаже.

Кроме того, ранее на втором этаже здания жили внутриперемещенные лица с временно оккупированных территорий. Филатов выразил надежду, что ВПЛ на момент удара уже выехали из здания.

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