Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской ОВА во время разговора с журналистами на месте событий, информирует 24 Канал. Целью оккупантов – было мирное население.
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Это было попадание ракетой, поразившей цель – клиническую больницу. Рядом ни один военный объект. Осмотритесь: стадион, дома с разбитыми окнами, ветклиника – все, что мы видим, ни на одном военном объекте, мирное население,
– отметили в ОВА.
В Днепропетровской ОВА рассказали, были ли рядом места прилета ракеты военные объекты: видео
Также мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что медучреждение, в которое сегодня попали оккупанты – это бывшая городская поликлиника №1 Днепровского горсовета. Сейчас это филиал больницы скорой помощи, там работали с пациентами с психическими заболеваниями. Прием вели на третьем и первом этаже.
Кроме того, ранее на втором этаже здания жили внутриперемещенные лица с временно оккупированных территорий. Филатов выразил надежду, что ВПЛ на момент удара уже выехали из здания.
Главное об ударе по больнице Днепра по состоянию на сейчас
- Еще до сигнала воздушной тревоги в Днепре с утра 26 мая прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по поликлинике, разрушив два здания.
- В результате ракетного удара погибли два человека. Среди погибших 69-летний мужчина, проходивший рядом. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов ветклиники.
- Еще 23 человека получили ранения разной степени, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей: мальчики 3 и 6 лет.