На цьому наголосив заступник голови Дніпропетровської ОВА під час розмови з журналістами на місці подій, інформує 24 Канал. Ціллю окупантів – було мирне населення.

Дивіться також Патрульні показали перші кадри після удару по поліклініці у Дніпрі

Це було влучання ракетою, яка вразила ціль – клінічну лікарню. Поруч жодного військового об'єкта. Озирніться: стадіон, будинки з потрощеними вікнами, ветклініка – все, що ми тут бачимо, жодного військового об'єкті, мирне населення,

– наголосили в ОВА.

В Дніпропетровській ОВА розповіли, чи були поруч місця прильоту ракети військові об'єкти: відео

Також мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що медзаклад, у який сьогодні поцілили окупанти – це колишня міська поліклініка №1 Дніпровської міськради. Зараз – це філіал лікарні швидкої допомоги, там працювали з пацієнтами із психічними захворюваннями. Прийом вели на третьому та першому поверсі.

Крім того, раніше на другому поверсі будівлі жили внутрішньо-переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Філатов висловив сподівання, що ВПО на момент удару уже виїхали із будівлі.

Головне про удар по лікарні Дніпра станом на зараз