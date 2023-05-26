На цьому наголосив заступник голови Дніпропетровської ОВА під час розмови з журналістами на місці подій, інформує 24 Канал. Ціллю окупантів – було мирне населення.
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Це було влучання ракетою, яка вразила ціль – клінічну лікарню. Поруч жодного військового об'єкта. Озирніться: стадіон, будинки з потрощеними вікнами, ветклініка – все, що ми тут бачимо, жодного військового об'єкті, мирне населення,
– наголосили в ОВА.
В Дніпропетровській ОВА розповіли, чи були поруч місця прильоту ракети військові об'єкти: відео
Також мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що медзаклад, у який сьогодні поцілили окупанти – це колишня міська поліклініка №1 Дніпровської міськради. Зараз – це філіал лікарні швидкої допомоги, там працювали з пацієнтами із психічними захворюваннями. Прийом вели на третьому та першому поверсі.
Крім того, раніше на другому поверсі будівлі жили внутрішньо-переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Філатов висловив сподівання, що ВПО на момент удару уже виїхали із будівлі.
Головне про удар по лікарні Дніпра станом на зараз
- Ще до сигналу повітряної тривоги у Дніпрі зранку 26 травня прогриміли вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по поліклініці, зруйнувавши дві будівлі.
- Унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей. Серед загиблих 69-річний чоловік, який проходив поруч. Тіло ще одного загиблого витягли з-під завалів ветклініки.
- Ще 23 людей отримали поранення різного ступеня, троє потерпілих у важкому стані. Серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років.