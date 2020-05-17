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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Новости коронавируса 17 мая: возобновление туризма в Крыму, судьба защитных костюмов для врачей

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Новости коронавируса 17 мая
Новости коронавируса 17 мая / 24 канал

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 мая. В аннксированном Крыму рассматривают восстановление туризма. В Минздраве сообщили, что костюмы биологической защиты для медработников поступят в больницы в ближайшие дни. Бразилия вышла на пятое место в мире по количеству больных. Эстония отменит чрезвычайное положение, длившееся более 2 месяцев.

Новости про коронавирус в Украине 16 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 18 291 случай COVID-19, из них 433 – за последние сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умерли 514 человек, 21 пациент умер за последние сутки. 5 116 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал.

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Главное о распространении коронавируса

  • Больше всего инфицированных выявили в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).
  • За время эпидемии в Вооруженных силах подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировали 1 новое инфицирование, сейчас болеют 38 человек. Двое пациентов вследствие болезни умерли, еще 76 выздоровели. На изоляции сейчас находятся 206 человека.
  • В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 57 медиков. В целом в Украине уже 3 569 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавирус смогли побороть болезнь 1 312 медработников.

Распространения коронавирус в Украине по областям:

  • Винницкая область – 715 случаев;
  • Волынская область – 615 случаев;
  • Днепропетровская область – 837 случаев;
  • Донецкая область – 130 случаев;
  • Житомирская область – 546 случаев;
  • Закарпатская область – 885 случаев;
  • Запорожская область – 378 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1210 случаев;
  • Кировоградская область – 443 случая;
  • м. Киев – 2280 случаев;
  • Киевская область – 1197 случаев;
  • Львовская область – 1019 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 238 случаев;
  • Одесская область – 746 случаев;
  • Полтавская область – 264 случая;
  • Ровненская область – 1126 случаев;
  • Сумская область – 162 случая;
  • Тернопольская область – 1078 случаев;
  • Харьковская область – 786 случаев;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область-253 случая;
  • Черновицкая область – 2694 случая;
  • Черкасская область-372 случая;
  • Черниговская область – 108 случаев.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Когда в Украину поступят костюмы защиты для медиков

  • В Министерстве здравоохранения сообщили, что закупленные за рубежом костюмы биологической защиты для медработников, которые работают с больными COVID-19, поступят в больницы в ближайшие дни. Груз с медицинскими изделиями уже прибыл на территорию Украины.

    Распределение медицинских изделий между областями начнут в понедельник. По словам главы Минздрава, "в понедельник – вторник" костюмы поедут непосредственно к медицинским работникам в регионы.

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На Львовщине вдвое возросло количество больных

  • На Львовщине количество новых случаев выросло вдвое за сутки – их зафиксировали 50, тогда как в предыдущие сутки обнаружили 27 больных. По состоянию на утро 17 мая во Львовской области 1019 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди 1019 случаев 27 закончились летально.

    К счастью, 197 людям удалось выздороветь. За последние сутки лабораторные центры в городе провели 347 ПЦР-тестов.

В Хмельницкой области запретили ходить в храмы

  • В Шепетовке Хмельницкой области запретили посещать церкви из-за вспышки коронавирусной болезни в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Запрет начал действовать со вчерашнего дня, 16 мая и распространяется на религиозные службы с участием прихожан храмов всех конфессий.

Возможность восстановления туризма в Крыму

  • Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов допустил открытие гостиниц и санаториев на полуострове после 15 июня. Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Кроме того, в курортных заведениях смогут отдыхать только крымчане.

    По словам так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, ограничения на туризм могут снять, если на оккупированном полуострове не будет вспышек коронавируса.

Медики в Крыму жалуются на условия труда

  • В аннексированном Крыму медики не получают денег за работу с больными коронавирусом, а также необходимых средств защиты. Работники скорой медицинской помощи в Евпатории написали коллективное обращение к так называемой "власти".


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Новости о коронавирусе в мире за 17 мая

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 4 744 516 случаев COVID-19. 313 713 человек умерли от коронавируса, 1 826 624 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 1 507 798;
  • Россия – 281 752;
  • Испания – 277 719;
  • Великобритания – 240 161;
  • Бразилия – 233 511.

Эстония отменит чрезвычайное положение

  • Власти Эстонии приняли решение завершить чрезвычайное положение, которое ввели из-за пандемии коронавируса. Ограничения должны ослабить в воскресенье, 17 мая. В то же время ряд ограничений будет действовать и в дальнейшем. Премьер-министр Юри Ратас в обращении к народу сказал, что это не означает немедленное возвращение к обычной жизни.

    Он отметил, что вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Новая программа смягчения ограничений вступает в силу с 18 мая.

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Россия снова на втором месте по количеству больных

  • В России за последние сутки подтвердили 9700 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 17 мая коронавирусом в стране заразились 281 752 человека.

    Таким образом Россия поднялась на вторую позицию в мире по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, до сих пор она была на третьем месте.

Бразилия вышла на пятое место в мире по количеству больных

  • В Бразилии 17 мая резко возросло количество больных коронавирусной болезнью. В общем там уже более 233 тысяч больных. По этому показателю страна вышла на пятое место в мире, обогнав Италию.

    К тому же, в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется только небольшая часть населения. Поэтому реальное количество инфицированных, вероятно, значительно выше.

Как в Китае замалчивали эпидемию

  • Власть Уханя скрывала правду о вспышке эпидемии коронавируса в январе. Чиновники обесценивали опасность нового вируса и не называли точное количество инфицированных.

    Ученый Чжун Наньшань 20 января заявил в эфире государственного телевидения CCTV, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Несмотря на то, что местные власти Уханя утверждали, что прямых доказательств такой передачи нет. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости России Публикации УПЦ МП Бразилия Аннексия Крыма Новости Крыма
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