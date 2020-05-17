Новини про коронавірус 17 травня: поновлення туризму в Криму, доля захисних костюмів для лікарів

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 травня. В анексованому Криму розглядають відновлення туризму. У МОЗ повідомили, що костюми біологічного захисту для медпрацівників надійдуть до лікарень найближчими днями. Бразилія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю хворих. Естонія скасує надзвичайний стан, що тривав понад 2 місяці.

Новини про коронавірус в Україні 16 травня Статистика поширення коронавірусу в Україні В Україні підтвердили 18 291 випадок COVID-19, з них 433 – за останню добу. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 514 людей, 21 пацієнт помер за останню добу. 5 116 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал. Актуально Поширення коронавірусу у світі – захворіли понад 4,6 мільйона людей: карта онлайн Головне про поширення коронавірусу Найбільше інфікованих виявили у Чернівецькій області (2694) та Києві (2280).

За час епідемії у Збройних силах підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зафіксували 1 нове інфікування, наразі хворіють 38 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, ще 76 одужали. На ізоляції наразі перебувають 206 людини.

підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зафіксували 1 нове інфікування, наразі хворіють 38 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, ще 76 одужали. На ізоляції наразі перебувають 206 людини. В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 57 медиків. Загалом в Україні вже 3 569 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1 312 медпрацівників. Поширення коронавірусу в Україні за областями: Вінницька область – 715 випадків;

Волинська область – 615 випадків;

Дніпропетровська область – 837 випадків;

Донецька область – 130 випадків;

Житомирська область – 546 випадків;

Закарпатська область – 885 випадків;

Запорізька область – 378 випадків;

Івано-Франківська область – 1210 випадків;

Кіровоградська область – 443 випадки;

м. Київ – 2280 випадків;

Київська область – 1197 випадків;

Львівська область – 1019 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 238 випадків;

Одеська область – 746 випадків;

Полтавська область – 264 випадки;

Рівненська область – 1126 випадків;

Сумська область – 162 випадки;

Тернопільська область – 1078 випадків;

Харківська область – 786 випадків;

Херсонська область – 167 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Чернівецька область – 2694 випадки;

Черкаська область – 372 випадки;

Чернігівська область – 108 випадків. Головні новини про коронавірус в Україні Коли в Україну надійдуть костюми захисту для медиків У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що закуплені за кордоном костюми біологічного захисту для медпрацівників, які працюють з хворими на COVID-19, надійдуть до лікарень найближчими днями. Вантаж із медичними виробами уже прибув на територію України.



Розподіл медичних виробів між областями розпочнуть в понеділок. За словами очільника МОЗ, "у понеділок – вівторок" костюми поїдуть безпосередньо до медичних працівників у регіони. Варто прочитати Костюми-привиди: чому українські медики досі не отримали засоби захисту з Китаю — пояснення МОЗ На Львівщині вдвічі зросла кількість хворих На Львівщині кількість нових випадків зросла вдвічі за добу – їх зафіксували 50, тоді як попередньої доби виявили 27 хворих. Станом на ранок 17 травня у Львівській області 1019 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Серед 1019 випадків 27 закінчилися летально.



На щастя, 197 людям вдалося одужати. За останню добу лабораторні центри в місті провели 347 ПЛР-тестів. На Хмельниччині заборонили ходити в храми У Шепетівці Хмельницької області заборонили відвідувати церкви через спалах коронавірусної хвороби у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Заборона почала діяти від учора, 16 травня та поширюється на релігійні служби за участю парафіян храмів усіх конфесій. Можливість відновлення туризму у Криму Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов допустив відкриття готелів та санаторіїв на півострові після 15 червня. Однак все залежатиме від епідеміологічної ситуації. Крім того, у курортних закладах зможуть відпочивати лише кримчани.



За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, обмеження на туризм можуть зняти, якщо на окупованому півострові не буде спалахів коронавірусу. Медики у Криму скаржаться на умови праці В анексованому Криму медики не отримують грошей за роботу з хворими на коронавірус, а також необхідних засобів захисту. Працівники швидкої медичної допомоги в Євпаторії написали колективне звернення до так званої "влади".

5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу Новини про коронавірус у світі за 17 травня Головне про коронавірус у світі У світі підтверджено 4 744 516 випадків COVID-19. 313 713 людей померли від коронавірусу, 1 826 624 хворих вже одужало. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США – 1 507 798;

Росія – 281 752;

Іспанія – 277 719;

Велика Британія – 240 161;

Бразилія – 233 511. Естонія скасує надзвичайний стан Влада Естонії ухвалила рішення завершити надзвичайний стан, який запровадили через пандемію коронавірусу. Обмеження мають послабити у неділю, 17 травня. Водночас низка обмежень діятимуть і надалі. Прем'єр-міністр Юрі Ратас у зверненні до народу сказав, що це не означає негайного повернення до звичайного життя.



Він наголосив, що вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні у світі. Нова програма пом'якшення обмежень набуває чинності з 18 травня. Увага У Варшаві люди влаштували протест: поліція застосувала силу і сльозогінний газ – фото, відео Росія знов на друге місці за кількістю хворих У Росії за останню добу підтвердили 9 700 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 17 травня коронавірусом в країні інфікувались 281 752 людини.



Таким чином Росія піднялась на другу позицію у світі за кількістю заражених коронавірусною інфекцією, досі вона була на третьому місці. Бразилія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю хворих У Бразилії 17 травня різко зросла кількість хворих на коронавірусну хворобу. Загалом там вже понад 233 тисячі хворих. За цим показником країна вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши Італію.



До того ж, у Бразилії, в порівнянні зі США, Росією і Великобританією, тестується лише невеличка частка населення. Тому реальна кількість інфікованих, ймовірно, значно вища. Як у Китаї замовчували епідемію Влада Уханя приховувала правду про спалах епідемії коронавірусу в січні. Посадовці знецінювали небезпеку нового вірусу і не називали точну кількість інфікованих.



Науковець Чжун Наньшань 20 січня заявив в ефірі державного телебачення CCTV, що коронавірус може передаватися від людини до людини. Попри те, що місцева влада Уханя стверджувала, що прямих доказів такої передачі немає. Чиновники заявляли, що ситуація під контролем.

Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу