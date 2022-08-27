В Алуксненском крае Латвии советский памятник, который хотели демонтировать, исчез. Он стоял в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию.

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Подставка вместо памятника

Местные власти сообщили, что теперь на месте памятника осталась только подставка. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.

В постановлении Кабмина Латвии о "Списке объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики", есть 9 памятников, подлежащих демонтажу в Алуксненском крае. Но муниципальные специалисты обнаружили еще 5 на своем заседании.

Один из демонтированных памяток самоуправление передаст в фонд Музея оккупации Латвии.

Муниципалитет уже провел ценовой опрос, на который откликнулись двое местных предпринимателей.

Латвия сносит советские монументы

Латвия изрядно поддерживает Украину в борьбе против России. Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

В столице Латвии Риге демонтировали памятник советским "освободителям". Это была 79-метровая стела – последний элемент советского мемориального комплекса в парке Победы. Его снос стал завершением работ по демонтажу монумента.

Также из-за сноса монумента в россии очень возмущались. В результате следственный комитет россии даже возбудил уголовное дело.

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