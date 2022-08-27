В Алуксненському краї Латвії радянський пам'ятник, який хотіли демонтувати, зник. Він стояв у Алсвикській волості на місці, де 15 січня 1944 року партизани Латиської партизанської бригади радянської армії розгромили німецьку каральну експедицію.

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Підставка замість пам'ятника

Місцева влада повідомила, що тепер на місці пам'ятника залишилася лише підставка. Самоврядування склало акт та повідомило про встановлений факт поліцію.

У постанові Кабміну Латвії про "Список об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими, що підлягають демонтажу на території Латвійської Республіки" є 9 пам'ятників, що підлягають демонтажу в Алуксненському краї. Та муніципальні фахівці виявили ще 5 на своєму засіданні.

Один із демонтованих пам'яток самоврядування передасть у фонд Музею окупації Латвії.

Муніципалітет вже провів цінове опитування, на яке відгукнулися двоє місцевих підприємців.

Латвія зносить радянські монументи

Латвія неабияк підтримує Україну в боротьбі проти росії. Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

У столиці Латвії Ризі демонтували пам'ятник радянським "визволителям". Це була 79-метрова стела – останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги. Його знесення стало завершенням робіт із демонтажу монумента.

Також через знесення монумента в росії дуже обурювалися. Внаслідок цього слідчий комітет росії навіть порушив кримінальну справу.

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