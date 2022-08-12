Про це 24 каналу розповів латвійський журналіст і письменник Імантіс Лієпіньш. Також він додав, що деякі лідери країн ЄС, зокрема Шольц, не підтримують санкції, які реально можуть дати результат і вплинути на країну-агресорку.
Читайте також Естонія закриває кордони для росіян із шенгенськими візами
Латвія відмовилась від російської електроенергії, відмовиться і від газу
Журналіст зауважив, що підтримка України з боку Латвії залишатиметься непохитною. І його країна вимагатиме від партнерів нових санкцій проти рф.
Латвія продовжить лобіювати жорсткі санкції проти росії, проти путіна, проти компаній у росії, які виробляють зброю і які причетні до фінансування війни,
– зазначив Лієпіньш.
До того ж, він заявив, що Латвія найближчим часом відмовиться від російського газу. І вже відключилась від російської електрики. Це Латвія збирається лобіювати і серед інших країн Євросоюзу.
А ще Лієпіньш сказав, що було б добре, аби українці підказували, що ще зробити на підтримку України і проти росії.
Закрити повністю кордон між росією і Латвією поки неможливо
Латвійський журналіст також розповів, що повністю закрити російсько-латвійський кордон неможливо. Адже сотні українських біженців з окупованих територій через росію прибувають у Латвію.
"Наприклад, люди з Маріуполя, з Донбасу до сих пір щодня їздять автобусами, автомобілями, потягами через ростов, смоленськ, москву. І потім приїжджають у Латвію з росії", – підкреслив Лієпіньш.
Утім, він додав, нині йдуть дебати, щоб закрити кордон для громадян росії. Аби вони не мали змоги прибувати до Латвії, лишатись там або вирушати в інші країни Євросоюзу.
Латвія визнала росію державою-спонсором тероризму: що відомо
- Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, що спонсорує тероризм у світі. Крім того, Латвія закликала країни ЄС припинити видачу російським та білоруським громадянам віз.
- Невдовзі після цього хакери атакували сайт Сейму Латвії. Але його роботу вже поновлено.
- Крім того, США можуть перекинути додаткові війська до країн Балтії. Більше військових навчань з Латвією, Литвою та Естонією США проводитимуть через російську військову агресію, яка постійно зростає.
Вам може сподобатись – Орест Зуб про ставлення хорватів і сербів до війни в Україні: дивіться відео