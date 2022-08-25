У Ризі знесли пам'ятник радянським "визволителям"

Мовиться про 79-метрову стелу. Це останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги. Його знесення стало завершенням робіт із демонтажу монумента.

Читайте також Не Тульська, а Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць з радянськими назвами

За словами журналістів, його падіння "деякі спостерігачі зустріли аплодисментами". Втім, до уламків підійти перехожі не мають змоги – територію охороняє поліція.

Демонтаж усього комплексу тривав три дні. У понеділок, 22 серпня, почалися підготовчі роботи. У вівторок, 23 серпня, знесли групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, – скульптуру, що втілює образ Ніки.

Сьогодні ж демонтаж обеліска тривав приблизно 7 годин, падіння викликало гуркіт та сильний сплеск води у басейні.

Момент знесення пам'ятника: відео

Як відбувалося знесення радянського пам'ятника у Ризі: відео

Зауважимо, рішення знести встановлений за часів СРСР пам'ятник воїнам радянської армії ухвалили у травні на позачерговому засіданні Ризької думи.

До теми – Українці визначили долю герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": дивіться відео