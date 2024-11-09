Андрющенко рассказал детали громкого взрыва в Мариуполе

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе 9 ноября было громко. В 14:32 в районе выезда в направлении Мангуш –Бердянск визуально была зафиксирована попытка российской ПВО сбить воздушную цель.

Как рассказал в эфире 24 Канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, она со стороны оккупантов была безрезультатной.

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Как оккупанты объяснили взрыв в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что воздушная цель, по его мнению, двигалась не в Мариуполь. По его словам, местные жители увидели вылет систем ПВО, которые базируются недалеко от выезда из Мариуполя в направлении Бердянска.

Была зафиксирована точка, откуда был вылет. Должны это уточнить и выяснить, чтобы об этом стало известно украинским Силам обороны. Сбития цели не было. Когда оккупанты поняли, что они не могут ничего скрыть, появилась информация, что они сбивали баллистическую цель благодаря ЗРК "Тор",

– рассказал Андрющенко.

Запуск работы российской системы ПВО был, но она оказалась неудачной, потому что сбития цели не произошло. Советник городского головы Мариуполя рассказал, что подобные ситуации уже принято называть "предхлопком".

За последние дни это не первая такая работа ПВО, хотя было зафиксировано и сбитие оккупантами цели над Мариуполем. Андрющенко подытожил, что эта территория и та, что расположена дальше за Азовским морем, находится в зоне особого внимания.