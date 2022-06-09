Об этом 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он также добавил, что вероятность того, что Путин "делегирует трон" своей дочери, почти равна нулю.

Читайте также Путин маниакально заявил, что подражает Петру I и "возвращает территории" России

Путин свою власть никому не отдаст, потому что для него любая передача власти означает физическую смерть, отмечает Яковенко.

По словам журналиста, у российского стиля правления есть неизменная составляющая: каждый последующий руководитель обвиняет во всех бедах своего предшественника.

"В России скоро начнутся большие изменения, которые потянут страну на большое дно. Поэтому вполне логично предположить, что преемник Путина будет обвинять его во всех бедах", – говорит Игорь Яковенко.

Что касается болезни Путина, то уже последние 10 лет его чуть ли не ежемесячно хоронят. Никто из нас не является личным врачом кремлевского диктатора, поэтому сказать что-то о его состоянии здоровья не можем,

– добавляет Яковенко.

"Но Путин младше меня всего на полтора года, поэтому я предполагаю, что всевозможные проблемы со здоровьем в таком возрасте вполне возможны," – отмечает журналист.

Я считаю, что эти слухи о смертельной болезни Путина не только неправдивы, но и вредные,

– объясняет российский журналист.

По его словам, такие теории и предположения настраивают всех людей, которые этой смерти ждут, на тщетные надежды.

Маниакальное и безумное поведение Путина

Позавчера у Путина было совещание. Он очень сильно кричал на генералов. Чем-то он был очень недоволен. Потому что что-то они не сделали, что обещали, такую информацию предоставил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также заверил, что есть признаки ситуации на фронте, которые его обнадеживают, в частности – снятие вражеских войск с некоторых направлений.

Он подчеркнул, что Путина не столько возмутило то, что его армия не бросилась в атаку в воскресенье, а то, что сняла войска с Запорожского направления, а также от Донецка до Попасной в пользу Попасной.

Очевидно, что в Кремле действительно происходят странные вещи. Российский президент Владимир Путин каждый год проводил так называемую прямую линию со своим населением. В этом году от такого марафона кремлевский диктатор отказался.

Подробно о настроениях в Кремле и болезнях Путина: смотрите видео