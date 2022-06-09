Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він також додав, що ймовірність того що Путін "делегує трон" своїй доньці майже рівна нулю.

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Путін свою владу нікому не віддасть, адже для нього будь-яка передача влади означає фізичну смерть, зазначає Яковенко.

За словами журналіста, у російського стилю правління є незмінна складова: кожен наступний керівник винуватить у всіх бідах свого попередника.

"В Росії скоро розпочнуться великі зміни, які потягнуть країну на велике дно. Тому цілком логічно припустити, що наступник Путіна буде звинувачувати його у всіх бідах", – говорить Ігор Яковенко.

Стосовно хвороби Путіна, то вже останні 10 років його ледь не щомісяця ховають. Ніхто із нас не є особистим лікарем кремлівського диктатора, тому сказати щось про його стан здоров'я не можемо,

– додає Яковенко.

"Але Путін молодший за мене лише на півтора роки, тому я припускаю, що всілякі проблеми зі здоров’ям в такому віці є цілком можливими," – зазначає журналіст.

Я вважаю, що ці чутки про смертельну хворобу Путіна не тільки неправдиві, а й шкідливі,

– пояснює російський журналіст.

За його словами, такі теорії та припущення налаштовують всіх людей, які цієї смерті очікують на марні сподівання.

Маніакальна та божевільна поведінка Путіна

Позавчора у Путіна була нарада. Він дуже сильно кричав на генералів. Чимось він був дуже невдоволений. Бо щось вони не зробили, що обіцяли, таку інфрмацію надав радник глави Офісу президента України Олексій Арестовий.

Він також запевнив, що є ознаки ситуації на фронті, які його обнадіюють, зокрема – зняття ворожих військ з деяких напрямків.

Він підкреслив, що Путіна не стільки обурило те, що його армія не кинулася в атаку у неділю, а те, що зняла війська із Запорізького напрямку, а також від Донецька до Попасної на користь Попасної.

Очевидно, що у Кремлі справді відбуваються дивні речі. Російський президент Володимир Путін кожного року проводив так звану пряму лінію зі своїм населенням. Цього року від такого марафону кремлівський диктатор відмовився.

Детально про настрої в Кремлі та хвороби Путіна: дивіться відео