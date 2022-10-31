Все о массированном ракетном обстреле и выключении света – в телеграме 24 канала

Энергетическая система получила значительные повреждения после массовых обстрелов врага, поэтому в Украине вводят экстренные отключения света. Команда 24 канала ведет оперативный телеграм-канал, где публикует главное об отключении электроэнергии в Украине и других важных событиях.

В который раз понедельник оказался не спокойным для украинцев. 31 октября враг продолжает атаковать мирные города нашей страны. Оккупанты нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Какие области под ракетным обстрелом и где нет света – читайте в телеграмме 24 канала.

В стране пришлось ввести дополнительные ограничения на потребление электроэнергии. Речь идет о регионах, наиболее пострадавших от атаки врага.

Украинцы жалуются и шутят о графиках отключений. Однако предсказать, когда пропадет свет, невозможно. Телеграм 24 канала первым сообщит вам, когда будут доступны новые графики отключения света в вашем городе.

В нашем телеграм-канале вы также сможете узнать:

графики экстренных отключений электроэнергии;

проблемы со светом в вашем городе;

новости об особенностях отключения света;

графики аварийных отключений;

информацию о почасовом отключении электроэнергии;

графики почасового отключения;

как предотвратить внедрение отключений.

Утром 31 октября жители многих областей Украины получили экстренное уведомление от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) об угрозе ракетных обстрелов, мы все следим и сообщаем в нашем телеграм-канале.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала для получения оперативной и проверенной информации, а также, чтобы быть в тренде всех новостей.

Сейчас очень важно доверять только данным из проверенных источников. Мы не дадим врагу победить украинцев на информационном фронте!