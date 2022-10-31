Все о массированном ракетном обстреле и выключении света – в телеграме 24 канала
Энергетическая система получила значительные повреждения после массовых обстрелов врага, поэтому в Украине вводят экстренные отключения света. Команда 24 канала ведет оперативный телеграм-канал, где публикует главное об отключении электроэнергии в Украине и других важных событиях.
В который раз понедельник оказался не спокойным для украинцев. 31 октября враг продолжает атаковать мирные города нашей страны. Оккупанты нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Какие области под ракетным обстрелом и где нет света – читайте в телеграмме 24 канала.
В стране пришлось ввести дополнительные ограничения на потребление электроэнергии. Речь идет о регионах, наиболее пострадавших от атаки врага.
Украинцы жалуются и шутят о графиках отключений. Однако предсказать, когда пропадет свет, невозможно. Телеграм 24 канала первым сообщит вам, когда будут доступны новые графики отключения света в вашем городе.
В нашем телеграм-канале вы также сможете узнать:
- графики экстренных отключений электроэнергии;
- проблемы со светом в вашем городе;
- новости об особенностях отключения света;
- графики аварийных отключений;
- информацию о почасовом отключении электроэнергии;
- графики почасового отключения;
- как предотвратить внедрение отключений.
Утром 31 октября жители многих областей Украины получили экстренное уведомление от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) об угрозе ракетных обстрелов, мы все следим и сообщаем в нашем телеграм-канале.
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Сейчас очень важно доверять только данным из проверенных источников. Мы не дадим врагу победить украинцев на информационном фронте!