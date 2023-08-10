Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты имеют соответствующие планы, однако для их реализации у них нет возможностей, сил и средств.
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Критерии безопасности достаточно четкие
В то же время ситуация в акватории Черного моря остается очень сложной.
Черное море – тоже линия фронта, как и воздушное пространство. На сегодняшний день в Украине не осталось чисто тылового региона. Ведь угрозы ракетных ударов существуют для всех областей нашей страны,
– отметил Братчук.
Также он прокомментировал заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера о подготовке пляжей Одесской области к открытию.
Если кто-нибудь забыл, хочу напомнить, что война продолжается. И все решения соответствующими должностными лицами принимаются с учетом того объема информации и реальной ситуации, которые у них есть,
– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.
В то же время Братчук высказался о соответствующем распоряжении главы Одесской ОВА, в котором прописаны четкие параметры, что необходимо сделать, чтобы определенные локации в Одесской области были открыты для купания и отдыха. Критерии безопасности для этих локаций достаточно четкие. Это наличие укрытия и их обустройство, заграждение в воде и т.д.
Откроется ли пляжный сезон в Одесской области: смотрите видео
Свою позицию на этот счет также высказали и военные. Надеюсь, что люди, принимающие соответствующие решения, найдут консенсус по этому вопросу. Потому что для всех главным критерием должна быть безопасность людей на этих локациях,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Ждать решения, которое примет власть, по его словам, осталось недолго. Ведь до 10 августа включительно Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА.
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Военные об открытии пляжей в Одесской областиРуководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что в Одесской области и, в частности, на побережье остается высокой ракетная опасность. Так же как и минная, усилившаяся после трагедии на Каховской ГЭС. Ведь оттуда потоком принесло на побережье Одесской области "кучу опасных сюрпризов".
Что известно об открытии пляжного сезона в Одесской области
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что теракт, который совершили оккупанты на Каховской ГЭС, лишь отсрочил пляжный сезон в Одесской области, но не отменил его.
- Однако на 7 августа в Черном море качество воды стабилизировалось и сейчас отвечает всем санитарным нормам. Именно поэтому подписано распоряжение о подготовке к открытию пляжного сезона.
- Откроются только пляжи, которые будут отвечать определенным критериям. Они должны быть оборудованы в частности: защитными сетками, которые делают невозможным попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и укрытиями, расположенными поблизости.
- По словам Кипера, к 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны подготовить пляжи и подать акты о готовности в Одесскую ОВА.
- В случае, если требования будут выполнены, пляжный сезон в Одесской области может открыться уже 12 – 13 августа.