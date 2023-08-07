Глава ОВА заявил, что соответствующую подготовку пляжей должны провести до 10 августа. Отчеты можно будет подать и позже, но это призывают сделать в установленные сроки.

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Одесса готовится к "бархатному сезону"

Олег Кипер заявил, что теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на 7 августа качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Потому пляжи могут начать работу и принимать всех отдыхающих. Уже подписали соответствующее распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

К слову, начать работу пляжи смогут при соблюдении определенных условий. В частности, они должны быть оборудованы:

защитными сетками, исключающими попадание мин;

наблюдательно-спасательными постами;

буями;

средствами громкой речи;

имеющимися вблизи укрытиями;

Кипер подчеркнул, что к 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже.

Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи,

– говорится в сообщении ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС – акт экоцида