Глава ОВА заявил, что соответствующую подготовку пляжей должны провести до 10 августа. Отчеты можно будет подать и позже, но это призывают сделать в установленные сроки.
Смотрите также Смертельный шторм в Одессе: стихия унесла жизни двух украинцев, подростка ищут
Одесса готовится к "бархатному сезону"
Олег Кипер заявил, что теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на 7 августа качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Потому пляжи могут начать работу и принимать всех отдыхающих. Уже подписали соответствующее распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.
К слову, начать работу пляжи смогут при соблюдении определенных условий. В частности, они должны быть оборудованы:
- защитными сетками, исключающими попадание мин;
- наблюдательно-спасательными постами;
- буями;
- средствами громкой речи;
- имеющимися вблизи укрытиями;
Кипер подчеркнул, что к 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже.
Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи,
– говорится в сообщении ОВА.
Подрыв Каховской ГЭС – акт экоцида
- Россияне 6 июня 2023 года взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта затопленными оказались десятки населенных пунктов в Херсонской области.
- После взрыва специалисты запретили купаться в Днепре и Черном море. Во-первых, в воде было много смывших водой боеприпасов, а также мебели и даже домов.
- Кроме того, подрыв ГЭС запачкал воду в Днепре и Черном море разными бактериями. В частности, в Одессе стало зеленее море через несколько дней после теракта. Эксперты в воде зафиксировали РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы, а в Одесском заливе вода зацвела комплексом потенциально токсичных цианобактерий Поэтому, кроме опасности из-за мин, запрещали купаться в море и из-за опасных бактерий.