Голова ОВА заявив, що відповідну підготовку пляжів повинні провести до 10 серпня. Звіти можна буде подати й пізніше, але це закликають зробити в рамках встановлених термінів.

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Одеса готується до "оксамитового сезону"

Олег Кіпер заявив, що теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на 7 серпня якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Тому пляжі можуть почати роботу й приймати усіх відпочивальників. Вже підписали відповідне розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

До слова, почати роботу пляжі зможуть за умови дотримання певних умов. Зокрема, вони мають бути обладнані:

захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;

спостережно-рятувальними постами;

буями;

засобами гучного мовлення;

наявними поблизу укриттями;

Кіпер наголосив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.

Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі у світі пляжі,

– мовиться у дописі ОВА.

Підрив Каховської ГЕС – акт екоциду