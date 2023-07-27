Про трагедію стало відомо 27 липня. Деталей про загиблих наразі не розкривають. Окрім того, наразі тривають пошуки підлітка, якого знесло хвилею.

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Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло 2 людей. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцеперебування невідомо. Тривають пошуки,

– мовиться у повідомленні.

Українцям нагадали, що в Одесі наразі заборонено купатися. Людей закликають дотримуватися правил безпеки та не ризикувати своїм життям і здоров'ям.

У Чорному морі – шторм

Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня – в ефірі телемарафону розповіла, що ситуація у Чорному морі залишається складною. Окрім того, її ускладнюють погодні умови. У Чорному морі вирує досить потужний шторм.

Штормова погода протримається щонайменше упродовж декількох годин. Окрім того, вона навіть може розтягнутися на добу – дві. Це не заважає ворогу тривати підводний ракетоносій на бойовому чергуванні. Він несе ще 2 "Калібри".

Попри шторм, корабельне угрупування ворога представлене досить широко. Наразі у Чорному морі перебувають 15 кораблів. У бухтах їм вже неспокійно через "хлопки". Зокрема, у Севастополі.