Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що окупанти мають відповідні плани, проте для їхньої реалізації вони не мають можливостей, сил та засобів.

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Критерії безпеки досить чіткі

Водночас ситуація в акваторії Чорного моря залишається дуже складною.

Чорне море – теж лінія фронту, як і повітряний простір. На сьогодні в Україні не залишилось суто тилового регіону. Адже загрози ракетних ударів існують для усіх областей нашої країни,

– зазначив Братчук.

Також він прокоментував заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера щодо підготовки пляжів Одещини до відкриття.

Якщо хтось забув, хочу нагадати, що війна триває. І всі рішення відповідними посадовими особами ухвалюються з огляду на той обсяг інформації і реальної ситуації, які вони мають,

– підкреслив речник Української добровольчої армії.

Водночас Братчук зазначив щодо відповідного розпорядження голови Одеської ОВА, в якому прописані чіткі параметри, що необхідно зробити, аби певні локації на Одещині були відкриті для купання та засмаги. Критерії безпеки для цих локацій досить чіткі. Це наявність укриття та їхнє облаштування, загородження у воді тощо.

Чи відкриється пляжний сезон на Одещині: дивіться відео

Свою позицію з цього приводу також висловили й військові. Сподіваюсь, що люди, які ухвалюють відповідні рішення, знайдуть консенсус у цьому питанні. Тому що для всіх головним критерієм повинна бути безпека людей на цих локаціях,

– наголосив Сергій Братчук.

Чекати рішення, яке ухвалить влада, за його словами, залишилось недовго. Адже до 10 серпня включно Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА.

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Військові про відкриття пляжів на Одещині Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що в Одеській області та зокрема на узбережжі залишається високою ракетна небезпека. Так само як й мінна, яка посилилась після трагедії на Каховської ГЕС. Адже звідти потоком принесло на узбережжя Одещини "купу небезпечних сюрпризів".

Що відомо про відкриття пляжного сезону в Одеській області