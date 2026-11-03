ГБР возбудило уголовное дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке

Во вторник, 3 ноября, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке. Правоохранители расследуют инцидент с бойцами Нацгвардии как превышение полномочий военным должностным лицом.

Они призвали граждан воздержаться от преждевременных выводов. Об этом ГБР написала на сайте.

Что известно о деле?

По данным Государственного бюро расследований, дело открыто по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. В ней речь идет об ответственности за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Следствие установило, что эпицентром противостояния стал частный дом. В помещении временно размещались военные, которых вернули после самовольного оставления части.

Поводом для обострения ситуации стало распространение в социальных сетях заявлений о якобы незаконном лишении свободы бойцов. В понедельник, 2 ноября, у здания оперативно собралась толпа граждан, после чего словесная перепалка быстро переросла в силовые столкновения.

Во время конфликта на месте происшествия раздались выстрелы. Также были разбиты и повреждены служебные автомобили полиции. Сотрудники следственного органа немедленно выехали на вызов для проведения неотложных действий. Над установлением всех обстоятельств инцидента в настоящее время работают представители ГБР совместно с сотрудниками прокуратуры, Нацполиции и Офиса военного омбудсмена при содействии Национальной гвардии.

Правоохранители отметили, что вокруг события распространяют много сообщений с разными, иногда противоречивыми версиями того, что на самом деле произошло.

Часть этих утверждений пока не имеет должного подтверждения. Они отметили важность проверить все обстоятельства, установить последовательность событий и отделить достоверную информацию от предположений и непроверенных сообщений.

ДБР обеспечит полное, объективное и беспристрастное расследование. Все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут должным образом проверены. Правовая оценка действиям участников события будет предоставляться исключительно на основании установленных фактов и собранных доказательств,

– отметили в Государственном бюро расследований.

Напомним, командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных. По его словам, в помещении находились 18 военнослужащих, с которыми все было в порядке.