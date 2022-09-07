Также в Польше идет набор добровольцев в армию. По словам вице-премьер-министра и главы министерства обороны Польши Мариуша Блащака, уже записались более 13 тысяч человек.

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В Польше предполагают будущую войну с россией

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Марчин Очепа рассказал, что существует серьезный риск войны с россией в ближайшие 3 – 10 лет. Поэтому это время нужно использовать для того, чтобы максимально перевооружить армию.

В проекте госбюджета Польши на следующий год запланировали рекордные расходы на армию – более 97 миллиардов злотых. Очепа отметил, что Фонд обеспечения Вооруженных Сил потратит примерно 30 – 40 миллиардов злотых.

"Сумма еще не определена, поскольку речь идет об инструменте, который зависит от финансовых рынков", – пояснил замглавы Минобороны.

По его словам, следует учитывать геополитическую реальность при выделении финансирования на то или другое.

Есть серьезный риск войны с россией, с которой мы столкнемся в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет россии потребуется для этого,

– подчеркнул Очепа.

Он подытожил, что теперь задача власть имущих – найти деньги на армию и эффективно их потратить.

Польша заявила о существенном риске войны с россией: видео