Також у Польщі триває набір добровольців в армію. За словами віцепрем'єр-міністра і глави міністерства оборони Польщі Маріуша Блащака, вже записалися понад 13 тисяч людей.

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У Польщі припускають майбутню війну з росією

Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Марчин Очепа розповів, що існує серйозний ризик війни з росією в найближчі 3 – 10 років. Тож цей час потрібно використати на те, щоб максимально переозброїти армію.

У проєкті держбюджету Польщі на наступний рік запланували рекордні видатки на армію – понад 97 мільярдів злотих. Очепа зазначив, що Фонд забезпечення Збройних Сил витратить приблизно 30 – 40 мільярдів злотих.

"Сума ще не визначена, оскільки мова йде про інструмент, який залежить від фінансових ринків", – пояснив заступник голови Міноборони.

За його словами, слід враховувати геополітичну реальність при виділенні фінансування на те чи інше.

Є серйозний ризик війни з росією, з якою ми зіткнемося в період від 3 до 10 років. Все залежить від того, як закінчиться конфлікт в Україні, але ми оцінюємо, що саме стільки років росії знадобиться для цього,

– наголосив Очепа.

Він підсумував, що тепер завдання можновладців – знайти гроші на армію та ефективно їх витратити.

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