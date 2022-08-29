Про це розповів віцепрем'єр-міністр і глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, наразі на добровільну військову службу записалися понад 13 тисяч людей.

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У польську армію записуються добровольці

За словами Блащака, найближчими тижнями він очікує підвищення кількості добровольців на вступ у польську армію.

Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року ми підготували 15 тисяч місць. Якщо потрібно, знайдемо ще,

– додав міністр.

Він зауважив, що польський уряд хоче, аби якомога більше людей пройшли навчання, вміли користуватися зброєю та були добре організованими.

Зауважимо, що в Польщі закон "Про оборону Вітчизни" запровадив новий вид військової служби — добровольчу основну військову службу. Стати добровольцем може кожен, хто раніше не був в армії. Охочі пройдуть необхідний військовий вишкіл і в майбутньому збільшать резерв або ж зможуть вступити в професійну армію.

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Правила добровільної військової служби в Польщі

Добровольці починають службу з 28-денного базового курсу підготовки. Після цього вони знайомляться з військовим статутом і навчаються основ володіння зброєю. Цей період завершується прийняттям присяги та видачею військової книжки.

Військовослужбовців, які вирішать не продовжувати навчання, зараховують в запас. Інші ж добровольці отримають до 11 місяців професійної підготовки, яка поєднуватиметься з виконанням обов'язків за фахом.

Після цього військовий зможе подати заяву про проходження служби в професійному, територіальному чи дійсному резерві. Добровольці отримують зарплату, яка дорівнює найнижчому посадовому окладу професійного військовослужбовця – 4560 злотих.

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