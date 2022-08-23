Літаки розташували на 32-й базі тактичної авіації в Лаську. Також представили польський F-16 під час виконання повітряних операцій.

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Що робитимуть літаки

Командир 90-ї ескадрильї військово-повітряних сил США, пілот Майкл Кендалл розповів, що польоти F-22 будуть регулярними. Літаки з'являються в європейському повітряному просторі. Наприклад, над Словаччиною, Естонією та узбережжям Балтійського моря. Нещодавно вони вже виконували такі навчальні місії. Крім цього, F-22 досягатимуть території Німеччини та південної Європи.

Основою нашої місії в Польщі та на східному фланзі є спільні навчання та тренування наших партнерів. Метою цих заходів є захист європейських країн НАТО,

– пояснив Кендалл.

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Які можливості отримає Польща

На авіабазі також перебувають приблизно 300 представників ВПС США. За словами пілота та командира 32-ї тактичної авіабази в Лаську Пьотра Остроуха, у навчанні залучили польські літаки. Він додав, що F-22 Raptor раніше використовували лише для захисту територій США. Винятком стало бойове застосування в Сирії.

F-22 Raptor вже перебували на території Польщі, але на кілька годин. Остроух розповів, що їх застосовували в одиничних навчаннях.

"Відправлення літаків до Польщі вперше дозволяє нам вивчати техніку та виконувати завдання разом, а також швидше адаптуватися до майбутнього прийняття на озброєння технічно досконаліших літаків F-35", – зазначив пілот.

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Що відомо про F-22 Raptor

Це один із найсучасніших винищувачів, який використовують США. Літаки F-22 не продавали іншим країнам. Винищувачі вперше застосували у бойових діях під час боротьби з ІДІЛ у Сирії у 2014 році.

"Винищувачі F-22 Raptor є унікальними. Їх є небагато, лише 180. Вони залишаються неперевершеними в повітряному просторі. Хоча незабаром представлять літак F-35, який використовуватимуть ВПС Польщі та вважають спадкоємцем F-16 і F-22 Raptor", – підкреслив полковник", – Остроух.

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