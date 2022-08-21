Про це в ефірі 24 каналу заявив литовський військовий експерт Аурімас Навіс. За його словами, причина в тому, що росіяни застрягли в Україні, зокрема на Півдні та Сході.
Важливо З 20 російських ракет лише 1 летить по військових об'єктах, решта – по мирних
На його думку, тепер режим кремля буде намагатися якось вийти з цього складного положення. Саме тому відкрити новий фронт, розпочати війну з НАТО – це неможливо.
Щоб це зробити, росія повинна сконцентрувати свої війська. Навіть якби вони були не дуже великі,
– зазначив Аурімас Навіс.
"У НАТО й у нас є певні міри, а також працює розвідка. Якби такі спроби планувалися в кремлі, – про це б знали наперед", – додав литовський військовий експерт.
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