Об этом в эфире 24 каналу заявил литовский военный эксперт Ауримас Навис. По его словам, причина в том, что россияне застряли в Украине, в частности, на Юге и Востоке.
Важно Из 20 российских ракет только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным
По его мнению, теперь режим кремля постарается как-то выйти из этого сложного положения. Поэтому открыть новый фронт, начать войну с НАТО – это невозможно.
Чтобы это сделать, россия должна сконцентрировать свои войска. Даже если бы они были не очень велики,
– отметил Ауримас Навис.
"У НАТО и у нас есть определенные меры, а также работает разведка. Если бы такие попытки планировались в кремле, – об этом знали бы заранее", – добавил литовский военный эксперт.
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