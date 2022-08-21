У Службі безпеки України встановили, що лише 1 ракета з 19 випущених росією влучала у військовий об'єкт. Решта 19 – у житлові будинки, лікарні, заклади освіти тощо.

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Лише кожен 20-й ракетний удар росії був завданий по військовому об'єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя,

– розповіли в СБУ.

У відомстві запевнили, що Україна не забуде й не пробачить жоден кривавий злочин росії. Вбивці обов'язково понесуть відповідальність за свої злочини.

Ракетні обстріли України: останні новини

Цілю номер 1 для росіян є не військові об'єкти, а люди. Це вже давно стало зрозуміло, адже ворожі війська найбільше гатять саме по цивільній інфраструктурі. Житлові райони Харкова та Миколаєва практично щодня опиняються під обстрілами.

Наприклад, 20 серпня окупанти запустили ракетою "Калібр" по житлових будинках у Вознесенську Миколаївської області. Смертоносний снаряд пошкодив 5-поверховний будинок та кілька приватних. На жаль, 14 місцевих мешканців зазнали поранень. Серед них є 3 дітей. Відомо, що одній дівчинці уламок вибив око.

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Уночі на 21 серпня по обласному центрі загарбники запустили ракети С-300. Вони влучили на територію одного з підприємств. На щастя, минулося без жертв.

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